Gazze'de can kaybı ateşkese rağmen artıyor: 47 bin 518'e yükseldi

İHA

Hamas ile İsrail arasında varılan ateşkes anlaşmasına rağmen İsrail, ateşkesi ihlal etmeye devam ediyor..

Gerçekleştirilen son saldırılar sonrası Filistin Sağlık Bakanlığı, acı bilançoyu açıkladı.

18 SİVİLİN DAHA CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

Filistin Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, İsrail'in son 24 saat içindeki saldırılarında 1 kişinin hayatını kaybettiği kaydedilirken, daha önce yaralanan 1 kişinin yaşamını yitirdiği, yıkılan binaların enkazından ise 18 sivilin daha cansız bedeninin çıkarıldığı ifade edildi.

Ayrıca 20 kişinin de yaralandığı belirtildi.

CAN KAYBI 47 BİN 518'E YÜKSELDİ

Son verilerle İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarını başlattığı 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana toplam can kaybının 47 bin 518'e, yaralı sayısının ise 111 bin 612'ye yükseldiği kaydedildi.

HÜKÜMETİN MEDYA OFİSİ'NDEN AÇIKLAMA

Öte yandan Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi'nce yapılan açıklamada ise, İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 14 bin 222'si enkaz altında kaybolanlar olmak üzere 61 bin 709 Filistinlinin hayatını kaybettiği belirtildi.