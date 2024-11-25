Gazze'de can kaybı sayısı 44 bin 235’e ulaştı

DHA

İsrail Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını sürdürüyor...

7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne saldırılar düzenleyen İsrail, kadın ve çocuk demeden masum sivilleri hedef alıyor.

Gerçekleştirilen son saldırılar sonrası Filistin Sağlık Bakanlığı acı bilançoyu açıkladı.

44 BİN 235 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Filistin Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısının 44 bin 235'e yükseldiği kaydedildi.

Ayrıca açıklamanın devamında yaralı sayısı 104 bin 638 olarak açıklandı.

SON 15 GÜNDE 523 FİLİSTİNLİ ÖLDÜ

Öte yandan Filistin Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan bir diğer açıklamada, İsrail ordusunun son 15 günde Gazze Şeridi'nin farklı noktalarına düzenlediği saldırılarda 523 kişinin hayatını kaybettiği 1709 kişinin ise yaralandığı bildirilmişti.