Gazze’de çocuklar acılarını uçurtmalarla unutmaya çalışıyor Gazze'de savaşın ortasında yaşayan çocuklar, İsrail’in saldırılarının neden olduğu acıları ve zor şartları uçurtma uçurarak unutmak için çabalıyor.

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İHA

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında binlerce çocuk öldü...

Bebekleri, çocukları hayattan koparan İsrail, bazılarını ise anne ve babasız bıraktı.

Eğitimlerini yarım bırakan, yetersiz beslenmek zorunda kalan çocuklar ise şimdi çatışmaların gölgesinde mutlu olmaya çalışıyor.

Çatışmaların gerçekliğini uçurtma uçurarak unutmaya çalışan çocuklar, aileleriyle sığındıkları kamplarda hayatta kalmak için mücadele veriyor.

Un alabilmek için para dahi gönderemiyorlar

Gazze Şeridi’nin kuzeyinden ailesiyle birlikte ayrılarak güneydeki Refah kentine sığınan Noha Al-Sherbasi, ailesinin parası tükendiği için gerekli eşyaları alamadıklarını söyledi. Her şeyin çok pahalı olduğunu dile getiren Al-Sherbasi, erkek kardeşinin hala Gazze Şeridi’nin kuzeyinde olduğunu ve kardeşine un alabilmek için dahi para gönderemediklerini ifade etti.

Baalousha, Gazze’nin kuzeyinde kalan annesini görmek istiyor

Baraa Baalousha adlı bir diğer çocuk ise, Refah’a gelmeden Al-Tawam bölgesinde yaşadıklarını ve eğlenebilmek için uçurtma yaptığını söyledi. 5 ay önce Refah’a geldiklerini dile getiren Baalousha, Gazze’nin kuzeyinde kalan annesini bir kez daha görmek istediğini ifade ederek, “Seni seviyorum ve seni görmek istiyorum anne” dedi.

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), 13 binden fazla çocuğun İsrail saldırılarında hayatını kaybettiğini ve binlerce çocuğun da yaralandığını açıklamıştı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)