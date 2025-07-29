Gazze'de çocuklar açlık ve hastalıkla mücadele ediyor

İsrail’in Gazze Şeridi’ne uyguladığı sıkı abluka ve aç bırakma politikası ile Filistinliler, artık sadece saldırılarda değil açlıktan da ölüyor.

İnsani bir felaketin yaşandığı Gazze'de, en çok bebekler ve çocuklar etkileniyor.

Gazze'de bebekler, mama ve ilaç eksikliğinin yanı sıra sıcak havayla da mücadele ediyor

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları ve uyguladığı ambargo nedeniyle yeni doğan bebekler, ölüm kalım savaşı veriyor.

BEBEKLER KISITLI İMKANLARLA HAYATTA TUTULUYOR

Mama ve ilaç tedarikinde büyük sıkıntılar yaşayan Gazze'deki hastaneler, bebekleri kısıtlı imkanlarla hayatta tutmaya çalışıyor.

Han Yunus'taki Nasır Hastanesi'nde tedavi gören minikler, aşırı sıcak hava nedeniyle zaman zaman vücutlarında kızarıklar ve cilt kabarmaları oluşuyor.

İsrail saldırısında felç kalan Gazzeli çocuk da yetersiz beslenme ve cilt hastalığıyla mücadele ediyor.

İSRAİL SALDIRISINDA FELÇ KALDI

İsrail ordusunun Gazze Şeridi’ne yönelik saldırılarında ağır yaralanan 10 yaşındaki Ubeyde el-Kara, aylar önce ailesiyle birlikte zorunlu göç sırasında bir tank mermisinin şarapnel parçalarıyla vurularak felç geçirdi.

Han Yunus’un doğusundaki Beni Suheyla beldesinde yaşayan Ubeyde, saldırı sonrası hareket kabiliyetini yitirdi.

ABLUKA NEDENİYLE TEDAVİ OLAMIYOR

Abluka nedeniyle yurt dışına tedavi için çıkamayan çocuk, aynı zamanda yetersiz beslenme ve cilt hastalıklarıyla da mücadele ediyor.

Gıda ve ilaç temin edemeyen ailesi, yardım çağrısında bulundu.

Yetersiz beslenme sorunu yaşayan Gazzeli bir kız çocuğunun da sağlık durumu kötüleşiyor.

5 YAŞINDA 8 KİLOYA DÜŞTÜ

Ailesiyle birlikte Gazze’nin Şucaiyye Mahallesi'nden Gazze kent merkezine göç eden 5 yaşındaki Lana Salih Cuha, gıda eksikliği nedeniyle 8 kiloya kadar düştü.

Yetersiz beslenmeyle mücadele eden Cuha'nın sağlık durumu her geçen gün kötüleşiyor.

Ailesi, çocuğun uygun tedavi ve beslenme koşullarına erişebilmesi için yardım çağrısında bulunuyor.