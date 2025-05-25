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Haber Merkezi

İsrail'in 2 Mart'tan bu yana Gazze’ye yönelik uyguladığı abluka ve saldırılar, sivillerin yaşamını her geçen gün daha da zorlaştırıyor.

Hava ve kara saldırılarından kurtulan siviller, göçebe hayatlarını sürdürürken, susuzluk ve açlıkla sınanıyor.

Bu kapsamda, en çok çocuklar bu krizden etkileniyor.

4 YAŞINDAKİ ÇOCUK AÇLIKTAN ÖLDÜ

İsrail'in yardımları engellemesi nedeniyle uzun süre gıdaya erişim sağlayamayan 4 yaşındaki yaşındaki Muhammed Mustafa Yasin hayatını kaybetti.

Gazze'deki Sivil Savunma Müdürlüğü Sözcüsü Mahmud Basal, Yasin'in naaşı başında basına yaptığı açıklamada, "Bu, İsrail'in uyguladığı açlık politikası sonucu ölen çocuklardan biri. Gazze kenti sakinlerinden olan Yasin, aç bırakılarak öldürüldü." dedi.

ULUSLARARASI TOPLUMA ÇAĞRI

Yasin'in, Gazze'de açlıktan ölen ilk çocuk olmadığını belirten Basal, Gazze'ye gıda ve içecek girmediği sürece çok sayıda çocuğun bu şekilde öleceği uyarısında bulundu.

"HAREKETE GEÇİLMEZSE DAHA ÇOK YASİNLER ÖLECEK"

"Bu çocuğun yaşaması, büyümesi ve mutlu olması gerekiyordu ama İsrail onu bundan mahrum bıraktı. Bu nedenle, uluslararası toplum ve kuruluşlar ile içinde zerre kadar insanlık kalmış olanların, bu işkenceye son vermek için harekete geçmesi gerekiyor." diyen Basal, harekete geçilmediği taktirde daha çok "Yasinlerin" öleceğini dile getirdi.

80 GÜNDE 326 FİLİSTİNLİ HAYATINI KAYBETTİ

Öte yandan Gazze'deki Filistin Hükümeti, İsrail’in uyguladığı sistematik aç bırakma politikası nedeniyle 80 günde 326 Filistinlinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Ofis, 80 günlük kuşatma sürecinde, 58 kişinin yetersiz beslenmeden, 242 kişinin gıda ve ilaç eksikliğinden, 26 böbrek hastasının sağlık hizmeti yetersizliğinden öldüğünü, 300'den fazla düşük vakasının da kaydedildiğini duyurdu.