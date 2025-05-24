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AA

İki ay süren insani ablukanın ardından Gazze’ye tekrar yardım girişi sağlandı.

Saldırılardan canını kurtarmayı başaran Filistinlileri kıtlığa mahkum eden İsrail yönetimi, zalimliklerine ses çıkaran uluslarası toplumun çağrısı üzerine bazı yardımların girişine izin verdi.

EKMEK ÜRETİMİ YENİDEN BAŞLADI

2 Mart’tan beri kapalı tutulan Gazze sınır kapılarından kısıtlı miktarda un girişinin sağlanmasıyla, Birleşmiş Milletler’e bağlı Dünya Gıda Programı (WFP) destekli fırınlarda ekmek üretimi yeniden başladı.

METRELERCE KUYRUK OLUŞTU

Ancak sadece Gazze’nin güneyindeki bazı fırınlar üretime geçerken, kapılarda metrelerce kuyruklar oluştu.

Kuzey bölgelerde un bulunmadığı için fırınlar kapalı kalmaya devam ediyor.

EKMEKLER İHTİYAÇ SAHİPLERİNE ULAŞTIRILDI

Gazze’nin güneyindeki fırın sahiplerinden Ahmed el-Benna, uzun süredir un sıkıntısı nedeniyle kapalı olan fırınlarının kısıtlı un yardımıyla yeniden açıldığını ve üretilen ekmeklerin WFP aracılığıyla ihtiyaç sahiplerine dağıtıldığını belirtti.

Üretilen ekmekler özellikle Nuseyrat Mülteci Kampı gibi orta kesimdeki yerlerden kamplara ulaştırılarak, açlıkla mücadele eden Filistinlilere umut oldu.

YARDIM MALZEMELERİNİN TÜMÜNE ULAŞILAMADI

WFP yetkilileri, Gazze’de insani durumun ciddi bir kriz içinde olduğunu vurgulayarak, sınır kapılarının açılması ve yardım malzemelerinin sürekli akışının sağlanması için uluslararası iş birliğinin önemine dikkat çekti.

İsrail’in sınır kapılarından gönderdiğini açıkladığı tırların büyük kısmının yardım malzemesi taşıdığı kaydedilse de, Gazze tarafı yardım malzemelerinin tümüne ulaşamadığını belirtti.

EKMEK ÜRETİMİ HAYATİ ÖNEM TAŞIYOR

Birkaç hafta önce tamamen durma noktasına gelen ekmek üretimi, bölgedeki Filistinliler için temel bir yaşam kaynağı olarak yeniden hayata dönerken, yaşanan gıda krizinin sürdüğü ve yardım akışının devam etmesinin hayati önem taşıdığı ifade edildi.