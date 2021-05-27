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    Gazze’de enkaz üzerinde babasının doğum gününü kutladı

    İsrail saldırılarında birçok ev yıkıldı. Enkaz temizleme çalışmasında görev alan adamın kızı, günlerdir göremediği babasına sürpriz yaparak enkaz üzerinde doğum gününü kutladı.
    • İHA
    • 27.05.2021 - 17:46
    • Güncelleme : 27.05.2021 - 18:00
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    Gazze’de enkaz üzerinde babasının doğum gününü kutladı

    Gazze’de İsrail saldırılarında evleri yıkılan vatandaşların enkazları kaldırmaya yönelik çalışmaları devam ediyor.

    Hamas-İsrail arasında yapılan ateşkesin ardından halk ve belediye işçileri yoğun bir şekilde çalışmalarını sürdürüyor.

    Yapılan bu çalışmalar devam ederken, Gazze’de yürekleri ısıtan anlar yaşandı.

    Inttissar Al-Batsh isimli Gazzeli bir genç kadın, belediye görevlisi olarak çalışan ve enkaz temizleme çalışmalarına katılan babası için bir doğum günü sürprizi hazırladı.

    SOSYAL MEDYADA PAYLAŞTI

    Bir pasta alarak, günlerdir molozların arasında görev yapan babasının yanına gitti.

    Tüm zorluklara rağmen babasının doğum gününü unutmadığını belirten genç kadın, babasının elini öptü.

    Al-Batsh, günlerdir göremediği babası için hazırladığı sürprizi sosyal medya üzerinden paylaştı.

    Gazze’de enkaz üzerinde babasının doğum gününü kutladı #1

    “ONU ÖZLEDİM”

    Ganç kadın, paylaşımına şu ifadeleri not düştü:

    “Babam enkaz altından şehit ve yaralıların arama kurtarma ve yıkımın kaldırma çalışmalarında gece gündüz çalıştı. Onu özledim.”

    Gazze’de enkaz üzerinde babasının doğum gününü kutladı #2

    Gazze’de enkaz üzerinde babasının doğum gününü kutladı #3

    Gazze’de enkaz üzerinde babasının doğum gününü kutladı #4

    Gazze’de enkaz üzerinde babasının doğum gününü kutladı #5

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