Gazze'de esir takasının beşinci turu gerçekleştirilecek

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İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten ateşkesin yürürlüğe girdiği 19 Ocak'a kadar sürdürdüğü saldırılarında 14 binden fazlası enkaz altında kaybolanlar olmak üzere 61 binden fazla kişi can verdi.

Gazze'deki hükümetin verilerine göre İsrail'in 471 gün sürdüğü saldırılarda hastane, ev ve yerinden edilen Filistinlilerin sığındığı okullar dahil Gazze Şeridi'nin altyapısının yüzde 88'i yok edildi.

ESİR TAKASININ BEŞİNCİ TURU

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları tarafından yapılan açıklamada ateşkes kapsamında bugün 3 İsrailli erkek esirin serbest bırakılacağı belirtildi.

Serbest bırakılacak esirlerin Eli Sharabi, Or Levy ve Ohad Ben Ami olduğu kaydedildi.

Açıklamada esirlerin listesinin arabuluculara ulaştırıldığı bildirildi.

İSRAİL TARAFI LİSTENİN KABUL EDİLEBİLİR OLDUĞUNU AÇIKLADI

Yedioth Ahronot gazetesinin haberine göre İsrail tarafı arabuluculara teslim edilen listenin kabul edilebilir olduğunu duyurdu.

İsrail basınında Hamas'ın esirlerin isimlerini İsrail'in Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşmasının yükümlülüklerine aykırı hareket ettiği için teslim etmeyi geciktirdiği iddia edilmişti.

3 İSRAİLLİ ESİRE KARŞILIK 183 FİLİSTİNLİ SERBEST BIRAKILACAK

Gazze'deki 3 İsrailli erkeğin Kızılhaç ekiplerine teslim edilmesinin ardından İsrail hapishanelerindeki 183 Filistinlinin serbest bırakılması bekleniyor.

Hamas'a bağlı Esirler Medya Ofisi'nden yapılan açıklamaya göre serbest bırakılacak Filistinlilerden 18'i müebbet, 54'ü ağır hapis cezasına çarptırılanlardan ve 111'i ise 7 Ekim 2023'ten sonra Gazze Şeridi'nde alıkonulanlardan oluşacak.

ATEŞKES VE ESİR TAKASI ANLAŞMASI

Hamas ile İsrail arasında varılan ateşkes ve esir takası anlaşması 19 Ocak Pazar günü yürürlüğe girmişti.

Esir takasının ilk dört turunda İsrail hapishanelerindeki 583 Filistinli esir ile Gazze'deki 13 İsrailli ve 5 Taylandlı esir serbest bırakılmıştı.

Üç aşamadan oluşacak ateşkes anlaşmasına göre 42 günlük birinci aşamada 1900'ün üzerinde Filistinli ve 33 İsraillinin serbest bırakılması bekleniyor.