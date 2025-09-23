Gazze'de Filistinlilere sıcak yemek dağıtıldı

İsrail ordusu Gazze'de soykırım suçu işliyor...

Filistin Sağlık Bakanlığı, 7 Ekim 2023'ten bu yana devam eden saldırıların bilançosuna ilişkin son rakamları paylaştı.

SON 24 SAATTE 190 KİŞİ DAHA YARALANDI

Açıklamada, son 24 saat içinde Gazze Şeridi'ndeki hastanelere 38 cansız bedenin ve 190 yaralının getirildiği aktarıldı.

İsrail'in Gazze Şeridi'nde ateşkesi tek taraflı bozduğu 18 Mart'tan bu yana ise 12 bin 823 Filistinlinin öldürüldüğü, 54 bin 944 Filistinlinin de yaralandığı açıklandı.

TOPLAM CAN KAYBI 65 BİN 382

Bakanlık, İsrail'in 7 Ekim 2023 tarihinde başlattığı saldırıların bilançosunu da açıklarken, hayatını kaybedenlerin sayısının 65 bin 382'ye, yaralı sayısının da 166 bin 985'e yükseldiğini bildirdi.

YARDIM DAĞITIM BÖLGELERİNE ÖLENLERİN SAYISI 2 BİN 526'YA YÜKSELDİ

İsrail'in yardım noktalarına saldırılar düzenlemeye devam ettiğini de vurgulayan Filistin Sağlık Bakanlığı, bu sabah itibarıyla 3 cansız bedenin hastanelere ulaştığını, 15 kişinin de yaralandığını duyurdu.

Açıklamada, "Yardım dağıtım noktalarında geçimlerini sağlamak için beklerken ölenlerin sayısı 2 bin 526’ya, yaralı sayısı ise 18 bin 511’e yükseldi." denildi

FİLİSTİNLİLERE YEMEK DAĞITIMI

İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik ablukası ve devam eden saldırıları nedeniyle gıdaya erişimde zorluk yaşayan Filistinlilere, bir hayır kurumu tarafından sıcak yemek dağıtımı yapıldı.

DAĞITIM SIRASINDA YOĞUNLUK

Gazze’nin orta kesimindeki Nuseyrat Mülteci Kampı’nda gerçekleştirilen dağıtım sırasında yoğunluk yaşandı.