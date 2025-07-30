Gazze'de gıda krizi: Filistinlilere yemek dağıtıldı

İsrail, Gazze Şeridi'nde masum sivilleri hedef alıyor...

Gazze'yi abluka altına alan İsrail, yardım girişlerine de izin vermiyor.

Gazze'de masumlar, açlıktan ölmeye başlarken, dünyadan da tepki sesleri yükseliyor.

AÇLIK KRİZİ EN ÇOK ÇOCUKLARI ETKİLİYOR

İsrail'in kıtlığa sürüklediği Gazze'de 7 Ekim 2023'ten bu yana açlık ve yetersiz beslenme nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısının 89'u çocuk olmak üzere 154'e yükseldiği belirtildi.

İsrail'in saldırıları ve insani yardım girişini kısıtlayan sıkı kuşatması altındaki Gazze Şeridi, açlığın yayıldığı, su, ilaç, tıbbi gereçler ve hijyen malzemesinin bulunamadığı insani felaketi yaşıyor.

Başta çocuklar olmak üzere, Gazze Şeridi'nde açlık nedeniyle ölümler artıyor.

"AÇLIK VE SUSUZLUK" SİLAH OLARAK KULLANILIYOR

Yerel ve uluslararası çevreler İsrail'in "açlığı ve susuzluğu silah olarak" kullandığını belirtiyor.

Sivil altyapıyı da tahrip ederek Gazze'nin yüzde 88'ini yıkan İsrail ordusu, sürgün emirleriyle yerinden ettiği Filistinlileri sık sık barındıkları bölgelerde hedef alıyor.

Nüfusu yaklaşık 2,3 milyon olan Gazze'de İsrail saldırıları ve sürgün emirleriyle yerinden edilenlerin sayısının 2 milyona ulaştığı, çok sayıda kişinin defalarca yerinden edildiği belirtiliyor.

Temel malzemelerden yoksun bir şekilde yerinden edilen Filistinliler, derme çatma çadırlarda veya aşırı kalabalıklar içinde hijyen malzemelerinin eksikliğinde lavaboların bile yetersiz olduğu, bulaşıcı hastalıkların yayıldığı okullarda hayatta kalmaya çalışıyor.

İsrail ordusu ise günlük düzenlediği saldırılarla yerinden edilenlerin çadırları ve barındığı sivil noktaları bombalıyor.

GAZZE'DEKİ FİLİSTİNLİLERE YEMEK DAĞITIMI YAPILDI

İsrail saldırıları ve abluka nedeniyle açlık krizinin yaşandığı Gazze'de, Filistinlilere yemek dağıtıldı.

Açlıkla mücadele eden Filistinliler, Gazze kentinde bir hayır kurumunu dağıttığı yemekten alabilmek için yoğunluk oluşturdu.