Gazze'de gıda krizi: Filistinlilere, yemek dağıtıldı

Gazze, açlıkla mücadele ediyor...

Gazze'ye yönelik saldırılarını aralıksız bir şekilde süren İsrail, aynı zamanda bölgeye gıda yardımlarının girişlerine de izin vermiyor.

3 FİLİSTİNLİNİN DAHA AÇLIKTAN ÖLDÜĞÜ AÇIKLANDI

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, açlıktan hayatını kaybedenlere ilişkin son bilgiler paylaşıldı.

İsrail'in yoğun saldırıları ve ablukası altındaki Gazze Şeridi'nde açlığın can almaya devam ettiği vurgulanan açıklamada, son 24 saatte 3 Filistinlinin daha açlık ve yetersiz beslenme nedeniyle yaşamını yitirdiği belirtildi.

GAZZE'DE GIDA KRİZİ: BİLANÇO ARTIYOR

Açıklamada, Gazze Şeridi'nde 7 Ekim 2023'ten bu yana açlıktan hayatını kaybedenlerin sayısının 117'si çocuk olmak üzere 303'e yükseldiği kaydedildi.

FİLİSTİNLİLERE YEMEK DAĞITILDI

Gazze Şeridi'nde İsrail saldırıları ve giderek derinleşen insani krizin yol açtığı gıda kıtlığı, Filistinlileri olumsuz etkilemeye devam ediyor.

Açlıkla mücadele eden Filistinliler, bir tencere yemek alabilmek için kavurucu sıcağa rağmen saatlerce kuyrukta bekliyor.

Gazze kentinde bir hayır kurumu tarafından yemek dağıtımı sırasında toplanan Filistinliler, yoğunluk oluşturdu.