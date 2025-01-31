Gazze'de hastalardan oluşan ilk grubun Refah Sınır Kapısı'ndan geçiş yapacağı tarih belli oldu

AA

İsrail ile Hamas arasında geçtiğimiz haftalarda ateşkes ve esir takası anlaşmasına varıldı.

Anlaşma kapsamında, Gazze Şeridi'ndeki hasta ve yaralılardan oluşan ilk grubun yarın Refah Sınır Kapısı'ndan geçiş yapacağı duyuruldu.

Konuya ilişkin açıklamayı Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı yaptı.

"İLK HASTA VE YARALI GRUBU CUMARTESİ GÜNÜ YOLA ÇIKACAK"

Yazılı açıklamada, "İlk hasta ve yaralı grubu, 1 Şubat 2025 Cumartesi günü Refah Sınır Kapısı'ndan yola çıkacak." ifadelerine yer verildi.

Bakanlığın açıklamasında "taraflar arasında onaylanan muayeneye göre seyahat prosedürlerini düzenlemek amacıyla hastalar ve refakatçileriyle telefonla iletişim kurulacağı" bilgisine yer verildi.

SINIR KAPISININ BUGÜN ÖĞLEDEN SONRA AÇILMASININ PLANLANDIĞI İFADE EDİLMİŞTİ

Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ), hasta ve yaralıları taşıyan otobüslerin hazırlanıp Refah Sınır Kapısı'na doğru hareket etmesi için çalışma yapacağı belirtildi.

İsrail devlet televizyonu KAN'da yer alan haberde, Tel Aviv ile Hamas arasında varılan ateşkes anlaşması doğrultusunda Refah Sınır Kapısı'nın bugün öğleden sonra açılmasının planlandığı ifade edilmişti

NE OLMUŞTU

İsrail ordusu, Gazze ile Mısır arasında yer alan Refah Sınır Kapısı'nı 7 Mayıs 2024'te işgal etmişti.

Gazze'nin dış dünyaya açılan tek sınır kapısı olan Refah, o tarihten bu yana geçişlere kapalıydı.

İsrail ile Hamas arasında 19 Ocak'ta varılan ateşkes anlaşmasının maddeleri arasında Refah Sınır Kapısı'nın yeniden geçişlere açılması da yer alıyordu.