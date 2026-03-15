Gazze'de hayatını kaybedenlerin sayısı 72 bin 239'a yükseldi

Gazze'de bir insanlık dramı yaşanıyor.

İsrail ordusu, ateşkese rağmen bölgeye yönelik saldırılarını sürdürüyor.

Öte yandan yeterince yardım girişinin izin verilmemesi nedeniyle Gazzeliler ciddi bir kıtlık riski ile karşı karşıya.

SON 24 SAATTE 5 ÖLÜ KAYDA GEÇTİ

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, yaptığı yazılı açıklamada, İsrail’in saldırılarında yaşanan can kayıpları ile enkazdan yeni çıkartılan cenazelere ilişkin son verileri paylaştı.

İsrail saldırılarıyla, son 24 saatte 5 Filistinlinin naaşı ile 8 yaralının hastanelere ulaştırıldığı bildirildi.

ATEŞKESTEN BU YANA 663 KİŞİ ÖLDÜ

Ateşkesin yürürlüğe girmesinden bu yana düzenlenen saldırılarda ise 663 kişinin öldüğü, 1762 kişinin yaralandığı, enkaz altından da 756 kişinin cesedinin çıkarıldığı kaydedildi.

TOPLAM CAN KAYBI 72 BİNDEN FAZLA

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana sürdürdüğü saldırılarda can kaybının 72 bin 239'a, yaralı sayısı ise 171 bin 861'e yükseldiği kaydedildi.