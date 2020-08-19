Gazze'de İsrail ile BAE'nin normalleşmesine tepki

Göstericiler, Tel Aviv ile Abu Dabi arasında yapılan barış anlaşmasının ihanet olduğunu söyledi.

İsrail ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) arasındaki normalleşme anlaşmasına tepkiler devam ediyor.

Gazze'de çok sayıda kişi, BAE'nin İsrail ile imzaladığı normalleşme anlaşmasını protesto etti.

Filistinli grupların çağrısı üzerine "Normalleşme ihanettir" sloganıyla düzenlenen yürüyüşe katılanlar, Filistin bayraklarının yanı sıra normalleşmenin kınanması ve reddedilmesine yönelik dövizler taşıdı.

"İSRAİL VE BAE SEVİNMESİN"

Gösteriye Hamas Siyasi Büro Üyesi Halil el-Hayye ve Fetih Hareketi Merkez Komite Üyesi Ahmed Hillis de katıldı.

Hayye, gösteride yaptığı konuşmada, Filistin davasını tasfiye etmeye çalışan tüm projelerin karşısında öfkeyle durduklarını, Gazze'de ve Batı Şeria'daki tüm Filistinli grupların normalleşmeye karşı birleştiğini söyleyerek şunları kaydetti:

"Normalleşmecilere şunu söylüyoruz. Sevinmeyin...! Haklarımızı korumak için birlik oluruz. Filistin halkını dağınık bir halk zannetmeyin. Bizim halkımız topraklarında kökleşmiş bir halktır."





"NORMALLEŞMEYİ TEMİZE ÇIKARAN SUÇ ORTAĞIDIR"

Ahmed Hillis de BAE-İsrail normalleşmesini kınadıklarını ve Filistin halkının kendisine kurulan komplolar karşısında birleştiğini söyleyerek şu ifadeleri kullandı:

"Kim normalleşmeyi temize çıkarmaya çalışıyorsa o da suç ortağıdır. Filistin toprakları mukaddesattır ve öyle kalacaktır. Normalleşmenin hedefinde 'vatan' var. Hedef vatan olduğunda tüm farklılıklar bir kenara bırakılır. Fetih ve Hamas'ı bir araya getiren ayırandan daha fazlasıdır."





İsrail'de dalgalanan BAE bayrakları ViDEO





