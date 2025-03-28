Gazze'de İsrail saldırıları gölgesinde Ramazan bayramı hazırlıkları

AA

İsrail’in 7 Ekim 2023’ten bu yana Gazze’ye yönelik aralıksız saldırıları devam ederken, Filistinliler bir Ramazan Bayramı’nı daha buruk karşılamaya hazırlanıyor.

BORBARDIMAN GÖLGESİNDE BAYRAM TELAŞI

Bombardımanlar ve yıkımın gölgesinde hayata tutunmaya çalışan Gazzeliler, bayram öncesi alışveriş telaşına rağmen derin bir hüznü de yüreklerinde taşıyor.

Gazze kentinin batısındaki Ömer el-Muhtar Çarşısı’nda her yıl bayram öncesinde yaşanan hareketlilik bu yıl da sürüyor.

Ancak bu kez sevinçten çok savaşın yıktığı hayatların acısı hissediliyor.

Filistinliler, zorlu yaşam koşullarına rağmen bayram için ihtiyaçlarını karşılamaya çalışıyor.

Kimi yeni kıyafetler almak için mağazalara yönelirken, kimi bayram sofraları için yiyecek bulma telaşına düşüyor.

Çocuklar için alınan birkaç oyuncak ise onların savaşın gölgesinde de olsa bir nebze mutlu olabilmesi umudunu taşıyor.

FİLİSTİNLİLER HAYATTA KALMA MÜCADELESİ VERİYOR

Aylardır süren saldırılar, Gazze’de binlerce insanın hayatını kaybetmesine, yüzbinlercesinin evsiz kalmasına yol açtı.

Elektrik, temiz su ve gıda gibi temel ihtiyaçların bile büyük ölçüde kısıtlandığı bölgede bayram sevinci yerini hayatta kalma mücadelesine bırakmış durumda.

İSRAİL'İN GAZZE'YE SALDIRILARI

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 50 bin 208'e yükseldi.

İsrail ordusunun 19 Ocak'ta varılan ateşkesi bozarak 18 Mart'tan bu yana düzenlediği saldırılarda 855 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 1869 Filistinlinin de yaralandığı belirtildi.

Gazze Şeridi'nde enkaz altında hala binlerce ölü olduğu belirtiliyor.