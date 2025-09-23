Gazze'de kıtlık: 3 bebek daha açlıktan yaşamını yitirdi

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik insanlık dışı tutumu sürüyor...

Gazze'ye yönelik saldırılarını sürdüren İsrail, bölgeye gıda yardımlarının girişine de izin vermiyor.

Ateşkes anlaşmasına da yanaşmayan İsrail'in insanlık dışı tutumu nedeniyle masum siviller can veriyor.

SON 24 SATTE 38 CAN KAYBI

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in devam eden saldırılarında yaşanan can kayıpları ve yaralanmalara ilişkin son bilgiler paylaşıldı.

Son 24 saatte Gazze Şeridi'ndeki hastanelere 38 ölü ve 190 yaralının getirildiği belirtildi.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde 19 Ocak'ta varılan ateşkesi bozarak 18 Mart'tan bu yana düzenlediği saldırılarda 12 bin 823 Filistinlinin öldüğü, 54 bin 944 kişinin yaralandığı belirtildi.

YARDIM DAĞITIM NOKTALARI HEDEF ALINIYOR

İsrail-ABD güdümlü sözde yardım dağıtım noktalarında Filistinlilerin hedef alındığı sistematik saldırılarda 27 Mayıs'tan bu yana öldürülenlerin sayısının 2 bin 526'ya, yaralananların sayısının da 18 bin 511'e ulaştığı ifade edildi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten beri düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının ise 65 bin 382'ye, yaralıların sayısının 166 bin 985'e yükseldiği kaydedildi.

Gazze Şeridi'nde enkaz altında hâlâ binlerce ölü olduğu belirtiliyor.

YETERSİZ BESLENME NEDENİYLE 3 BEBEK DAHA HAYATINI KAYBETTİ

İsrail'in açlığa mahkum ettiği Gazze'de yetersiz beslenme nedeniyle Firas el-Kassas, Muhammed el-Arca ve İbrahim Sakar isimli 3 bebek daha yaşamını yitirdi.

Yaşamını yitiren bebeklerin cenazeleri, Gazze'nin güneyindeki Han Yunus kentinde yer alan Nasır Hastanesi'ne getirildi.