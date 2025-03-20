Gazze'de ölü sayısı 3 günde 710'a ulaştı

AA

Katliamcı İsrail'in Gazze topraklarında neden olduğu saldırılarda bilanço her geçen saat daha da ağırlaşıyor.

Gazze'yi satın alarak Filistinlileri kendi topraklarından çıkarma hayaline kapılan ABD Başkanı Donald Trump tarafından yönlendirilen İsrail yönetimi, ateşkesi bozdu.

Trump ile kurulan iletişim sonrası Gazze'de birçok noktayı bombalayan İsrail, tekrar masum sivilleri hedef almaya başladı.

ÖLÜ SAYISI 710'A ULAŞTI

Düzenlenen geniş kapsamlı hava harekatı sonrası tekrar güvenli yerlere göç etmeye başlayan Filistinliler, uzun zamandır şehre yardımların da engellenmesi nedeniyle zor durumda kaldı.

Gazze Sağlık Bakanlığı, 3 gündür süren saldırılar süresince hayatını kaybedenlerin sayısının 710'u aştığını açıkladı.

Yaralı sayısının ise 2 binin üzerinde olduğu düşünülüyor.

İSRAİL, GAZZE'YE YÖNELİK SALDIRILARINI ARTIRARAK SÜRDÜRECEĞİNİ AÇIKLADI

İsrail Başbakanlık Ofisi'nden yapılan açıklamada, Başbakan Binyamin Netanyahu ve Savunma Bakanı Yisrael Katz'ın Gazze'de "Hamas'a karşı güçlü bir şekilde harekete geçme talimatı verdiği" ifade edildi.

Hamas'ın Gazze'deki İsrailli esirleri serbest bırakmayı ve arabuluculardan aldığı teklifleri reddettiği öne sürülen açıklamada, saldırıların da bu nedenle başlatıldığı ifade edildi.

İsrail ordusunun Gazze'de Hamas'a ait noktalara saldırı düzenlediği iddia edilen açıklamada, İsrail'in bu şekilde 7 Ekim 2023'ten bu yana ulaşamadığı hedeflerine ulaşmayı ve Gazze'deki İsrailli esirlerin serbest bırakılmasını sağlamayı amaçladığı kaydedildi.

Açıklamada, ateşkesi bozan İsrail'in Hamas'a karşı "gittikçe artan askeri güçle" hareket edeceği aktarıldı.

Saldırıların planının geçen hafta sonu İsrail ordusu tarafından hazırlandığı ve siyasi kademe tarafından onaylandığı belirtildi.

"NETANYAHU VE HÜKÜMETİ GAZZE'DEKİ SAVUNMASIZ SİVİLLERE SAVAŞI YENİDEN BAŞLATTI"

Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, İsrail hükümetinin 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkes anlaşmasını bozarak Gazze Şeridi'ne savaş açtığı belirtildi.

Gazze Şeridi'ndeki Filistin halkının barbarca bir savaşın yanı sıra sistematik açlık politikalarına maruz kaldığı hatırlatılan açıklamada, "Gazze'ye ve savunmasız Filistinli halkına karşı haince saldırıların sonuçlarından suçlu Netanyahu'yu ve Siyonist Nazi işgalcilerini sorumlu tutuyoruz." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, "Netanyahu ve radikal hükümeti ateşkes anlaşmasına darbe yapma kararı alarak Gazze Şeridi'ndeki esirlerin hayatını tehlikeye atarak akıbetlerini belirsizliğe sürüklüyor. Arabuluculardan, ateşkese darbe yapan Netanyahu'yu ve Siyonist işgalciyi sorumlu tutmalarını istiyoruz." denildi.

Arap ülkeleri ve İslam İşbirliği Teşkilatının (İİT) sorumluluklarını yerine getirerek Filistin halkının yanında yer alarak Gazze Şeridi'ne dayatılan ablukayı kırmaları talebinde bulunulan açıklamada, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyine (BMGK) de acil toplanması çağrısında bulunuldu.

Hamas açıklamasında, BMGK'nin 2735 sayılı kararı doğrultusunda Gazze Şeridi'nde ateşkesin sürmesi ve İsrail güçlerinin geri çekilmesi talebinde bulunuldu.

Öte yandan Filistin İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'nin çoğu bölgesini hedef alan saldırıların etkilerini yakından takip ettiklerine işaret edildi.

BEYAZ SARAY, İSRAİL'İN GAZZE'YE SALDIRILARI KONUSUNDA ABD'YE DANIŞTIĞINI TEYİT ETTİ

Beyaz Saray, İsrail'in bugün Gazze'ye düzenlediği saldırılar konusunda ABD'ye danıştığını açıkladı.

Fox News'e konuşan Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, İsrail'in ateşkesi bozarak Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılara dair açıklamada bulundu.

ABD'nin bu saldırılar hakkında önceden bilgisi olduğunu teyit eden Leavitt, İsrail'in saldırılar konusunda Beyaz Saray ve Trump yönetimine danıştığını söyledi.

Leavitt, "Kıyamet kopacak." ifadesini kullanarak, Trump'ın İsrail'e destek olmaktan korkmadığını belirtti.

İSRAİL: CEHENNEMİN KAPILARI AÇILACAK

Ateşkesi bozarak Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarla yeniden sivilleri hedef almaya başlayan İsrail, Hamas'ın esirleri serbest bırakmaması halinde "cehennemin kapılarının açılacağını" savundu.

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, yaptığı açıklamada, Hamas'ın İsrailli esirleri serbest bırakmayı reddetmesi nedeniyle saldırıları yeniden başlattıklarını öne sürdü.

Katz, "Hamas esirlerin tamamını serbest bırakmazsa Gazze'de cehennemin kapıları açılacak." ifadesini kullandı.

Şiddetli saldırılar düzenleyecekleri tehdidinde bulunan Katz, hedeflerine ulaşana kadar saldırıları sürdüreceklerini kaydetti.