Gazze'de Ramazan ayında ekmek krizi derinleşiyor

AA

Gazze'de bombalar sustu fakar zulüm bitmedi.

Uzun uğraşlar sonucunda 50 bine yakın sivilin katledilmesiyle ateşkese ulaşılan savaşta bu kez temel ihtiyaç sorunu başladı.

İNSANİ YARDIM GİRİŞLERİNİ DURDURDU

İsrail, ateşkes anlaşmasının 42 günlük birinci aşamasının sona ermesinin ardından Gazze Şeridi'ne her türlü insani yardım malzemesinin girişini durdurmuştu.

GAZZE'DE EKMEK KRİZİ

Kerem Ebu Salim Sınır Kapısı'nın kapalı tutulması nedeniyle yakıt ve ekmek krizi giderek derinleşiyor.

AÇ BIRAKMA POLİTİKASI

İsrail, ateşkes anlaşmasını ihlal ederek insani yardımların girişini engelleyerek Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilere yönelik "sistematik ve kasıtlı" bir aç bırakma politikası uyguluyor.

Han Yunus kentinde yaşayan Gazzeliler, ekmek alabilmek için fırınların önünde uzun saatler boyunca kalabalık kuyruklarda beklemek zorunda kalıyor.

BAZI FIRINLAR ÜRETİMİ DURDURDU

İsrail'in Gazze Şeridi'nde sınırları kapatması nedeniyle insani yardımlar ve yakıtın girişini engellemesi üzerine kentte mutfak tüpü sıkıntısı baş gösterdi.

Han Yunus kentindeki bazı ekmek fırınları, tüpün bulunmaması sonucu üretimi durdurmak zorunda kaldı.