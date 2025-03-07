Gazze’de Ramazan ayının ilk Cuma namazı yıkıntılar arasında kılındı

AA

Ramazan ayı, tüm İslam aleminde coşkuyla karşılandı.

Ancak Filistin'de manzara farklıydı.

Gazze, bu sevginin ve kardeşliğin ayı Ramazan'a buruk bir şekilde başladı.

İsrail saldırıları ve aylardır süren savaşın bıraktığı yıkımın gölgesinde, Filistinliler ibadetlerine sarıldı.

RAMAZAN AYININ İLK CUMA NAMAZI EDA EDİLDİ

Gazze kentinin ağır hasar alan Zeytun Mahallesi'ndeki El Şafii Camii'nde Ramazan ayının ilk Cuma namazı eda edildi.

Harabeye dönen binaların gölgesinde bir araya gelen Gazzeliler, enkazların arasında dua etti.

YIKINTILAR ARASINDA SAF TUTTULAR

İsrail’in aylardır süren saldırıları nedeniyle camiler büyük ölçüde tahrip olurken, Filistinliler ibadetlerini sürdürebilmek için yıkıntılar arasında saf tuttu.

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İBADETLERİNE SARILDILAR

Ramazan’ın manevi atmosferi, Gazze’de savaşın izleriyle iç içe yaşanıyor. Evlerini kaybeden aileler, bombalanmış sokaklarda ve geçici barınaklarda iftarlarını açarken, şehirde büyük bir insani kriz yaşanıyor.

İsrail saldırılarının ardından ateşkese bağlanan savaşın yıkımı, bölge halkını zor bir Ramazan’a mahkûm etti.

Ancak tüm zorluklara rağmen Gazzeliler, ibadetlerine sarılarak umutlarını diri tutmaya çalışıyor.