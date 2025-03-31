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AA & Ensonhaber

Müslümanlar tarafından Ramazan Bayramı büyük bir coşku ile kutlanıyor..

Gazze Şeridi'nde ise Filistinliler Ramazan Bayramı'nı buruk geçiriyor.

Filistinliler İsrail'in saldırıları gölgesinde bayramlarını kutluyor.

RAMAZAN BAYRAMI'NDA DA GAZZE'Yİ HEDEF ALDILAR

Hamas ile ateşkes ve esir takası anlaşmasına varan İsrail ordusu, 18 Mart'ta ateşkesi bozarak Gazze Şeridi'ne yeniden saldırı başlattı.

Kadın, çocuk ve yaşlı demeden masum sivilleri hedef alan İsrail, Ramazan Bayramı'nın ilk gününde de saldırılarını sürdürdü.

53 FİLİSTİNLİ HAYATINI KAYBETTİ

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan yeni açıklamada, son 48 saatte hastanelere 80 ölü ve 305 yaralı getirildiği kaydedildi.

Ramazan Bayramı'nın ilk gününde ise İsrail'in düzenlediği saldırılarda 53 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 189 kişinin de yaralandığı aktarıldı.

TEBESSÜM ETTİREN KARELER

İsrail'in saldırılarına rağmen Filistinli çocuklar bayramı büyük bir sevinçle kutluyor..

Bayramı yıkıntıların arasında geçiren Filistinli çocuklara ilişkin yaşanan son gelişmede ise, kayda alınan görüntülerde, salıncağa binen çocukların eğlencesi tebessüm ettirdi.