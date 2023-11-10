Gazze'de siviller için iki insani koridor oluşturulacak ABD, İsrail'in ablukası altındaki Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki bölgelerde bulunan sivillerin kaçması için iki insani koridor oluşturulacağını duyurdu.

AA & Ensonhaber

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırıları bir ayı aşkın süredir şiddetli bir şekilde devam ediyor.

Ev, okul, hastane, cami, kilise bakılmaksızın tüm bölge bombalanıyor.

Açıklanan son resmi verilere göre İsrail'in saldırılarda 4 bin 412'si çocuk, 2 bin 918'i kadın olmak üzere 10 bin 812 Filistinli hayatını kaybetti, en az 27 bin kişi yaralandı.

İnsani koridorlar oluşturulacak

Günlük basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtlayan ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Vedant Patel, "İnsanların Gazze'nin kuzey kesimindeki çatışma bölgelerinden kaçmasına olanak tanıyan iki insani koridor oluşturulacak. Son birkaç gündür her gün 4-5 saat açık olan bu türden ilk koridor şimdiden binlerce insanın daha güvenli alanlara ulaşmasını sağladı" dedi.

Patel, Gazze sahili boyunca açılacak ikinci rotanın binlerce kişinin daha güneydeki daha güvenli alanlara ulaşmasını sağlayacağını savundu.

'Filistinli sivillerin Gazze'den zorla tehcir edilmesini desteklemediklerini' hatırlatan Patel, "Gazze'yi evi olarak gören Filistinli sivillerin bu çatışma sırasında herhangi bir nedenle ayrılmayı başarmışlarsa geri dönme olanağına sahip olmaları gerektiğine inanıyoruz" ifadesini kullandı.

Patel, ABD'nin çatışmadan sonra Gazze'nin yeniden işgal edilmemesi ve bölgeyi abluka altına alma veya kuşatma girişiminde bulunulmaması gerektiği yönündeki tutumlarını yineledi.

"Ukrayna ile Gazze'yi karşılaştırmak inanılmaz derecede uygunsuz"

'Rusya'yla savaşta hayatını kaybeden Ukraynalıların sayısı kadar Gazzeli sivili öldüren İsrail'e ABD'nin neden yardım ettiği' sorulan Patel, koşulların aynı olmadığını söyledi.

Patel, "Bu koşullar tamamen farklıdır. Açıkçası böyle bir karşılaştırma yapmak inanılmaz derecede uygunsuz" değerlendirmesini yaptı.