Gazze'de son 24 saatte 3'ü çocuk 10 kişi daha açlıktan hayatını kaybetti

İsrail'in ablukası altındaki Gazze'de yaşanan insani felaket giderek artıyor.
Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, yaptığı yazılı açıklamada, açlıktan hayatını kaybedenlere ilişkin son bilgileri paylaştı.
AÇLIKTAN ÖLENLERİN SAYISI 332'YE YÜKSELDİ
Açıklamada, son 24 saatte 3'ü çocuk 10 Filistinlinin daha açlık ve yetersiz beslenme nedeniyle yaşamını yitirdiği belirtildi.
Gazze Şeridi'nde 7 Ekim 2023'ten bu yana açlıktan hayatını kaybedenlerin sayısının 124'ü çocuk olmak üzere 332'ye yükseldiği kaydedildi.
BİRLEŞMİŞ MİLLETLER 'FELAKET SEVİYESİ' DEDİ
Birleşmiş Milletler'in (BM) desteklediği Entegre Gıda Güvenliği Aşama Sınıflandırması (IPC) tarafından yayımlanan son raporda, "15 Ağustos 2025 itibarıyla Gazze kentindeki kıtlığın "felaket seviyesi" olarak bilinen 5. seviyede olduğunun kanıtlarla doğrulandığı" bildirilmişti.
IPC'nin raporunda "22 ay süren acımasız çatışmaların ardından Gazze Şeridi'nde yarım milyondan fazla insan açlık, yoksulluk ve ölümle karakterize felaket koşullarıyla karşı karşıya." tespitine yer verilmişti.