Gazze'de son 24 saatte 3'ü çocuk 10 kişi daha açlıktan hayatını kaybetti İsrail'in saldırıları ve ablukası nedeniyle kıtlık yaşanan Gazze Şeridi'nde son 24 saatte, 3'ü çocuk 10 kişi daha açlıktan yaşamını yitirirken, 7 Ekim 2023'ten bu yana açlıktan hayatını kaybedenlerin sayısı 332'ye yükseldi.