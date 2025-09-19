Gazze'de son 24 saatte 4 Filistinli daha açlıktan öldü

İsrail'in yoğun saldırılarını sürdürdüğü ve açlığı silah olarak kullandığı Gazze Şeridi'ndeki insani kriz büyümeye devam ediyor.

Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrail'in bölgeye giriş ve çıkışları kapatarak insani yardım ve gıda sevkiyatını kısıtladığı Gazze'deki bilançoya ilişkin yeni sayılar paylaşıldı.

GAZZE’DE AÇLIK NEDENİYLE CAN KAYBI 440’A YÜKSELDİ

Açıklamada, Gazze Şeridi'nde son 24 saat içinde açlık ve yetersiz beslenme nedeniyle 4 sivilin daha hayatını kaybettiği belirtildi.

Filistin Sağlık Bakanlığından açıklanan son verilerle birlikte, Gazze Şeridi'nde açlık ve yetersiz beslenme nedeniyle hayatını kaybeden sivillerin sayısı 147'si çocuk olmak üzere 440'a yükseldi.

Açıklamada ayrıca, "Birleşmiş Milletler (BM) destekli Entegre Gıda Güvenliği Aşama Sınıflandırması'nın (IPC) 22 Ağustos 2025'te Gazze Şeridi'nde kıtlık ilan etmesinden bu yana, 32'si çocuk 162 ölüm kaydedildi" ifadeleri kullanıldı.