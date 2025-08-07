Gazze'de son 24 saatte 4 sivil daha açlıktan hayatını kaybetti

Gazze'de yaşanan insalık dramı devam ediyor.

İsrail’in abluka uyguladığı bölgede açlık krizi giderek derinleşiyor.

SON 24 SAATTE 4 KİŞİ AÇLIKTAN ÖLDÜ

İsrail, 7 Ekim 2023’ten bu yana savunmasız sivillere bombalar yağdırdığı Gazze Şeridi’nde açlığı da silah olarak kullanıyor.

Filistin Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, son 24 saatte 4 sivilin açlık ve yetersiz beslenme nedeniyle hayatını kaybettiği belirtildi.

AÇLIKTAN ÖLENLERİN SAYISI 197'YE ÇIKTI

Açlık ve yetersiz beslenme nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısının 96'sı çocuk olmak üzere 197'ye yükseldiği aktarıldı.