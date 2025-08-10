Abone ol: Google News

Gazze'de son 24 saatte 5 kişi açlıktan hayatını kaybetti

İsrail'in insani yardım girişini kısıtladığı Gazze Şeridi'nde son 24 saatte 2'si çocuk 5 kişinin daha açlık ve yetersiz beslenme nedeniyle hayatını kaybettiği açıklandı.

10.08.2025
İsrail'in abluka uyguladığı Gazze Şeridi'nde insani krizde bilanço artmaya devam ediyor.

İsrail, 7 Ekim 2023'ten bu yana savunmasız sivillere hava saldırıları gerçekleştirdiği Gazze Şeridi'nde açlığı da silah olarak kullanıyor.

2'Sİ ÇOCUK 5 KİŞİ AÇLIKTAN YAŞAMINI YİTİRDİ 

Filistin Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, son 24 saatte 2’si çocuk 5 sivilin daha açlık ve yetersiz beslenme nedeniyle hayatını kaybettiği belirtildi.

AÇLIKTAN ÖLENLERİN SAYISI 217'YE YÜKSELDİ 

Son verilere göre, Gazze’de açlık ve yetersiz beslenme nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 100’ü çocuk olmak üzere 217'ye yükseldi.

