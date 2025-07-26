Gazze'de son 24 saatte 57 kişi öldürülürken toplam can kaybı 60 bine dayandı

Gazze'de yaşanan insanlık dramı devam ediyor.

İsrail, Gazze Şeridi'ne yoğun saldırılarını sürdürüyor.

SON 24 SAATTE 57 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, Gazze Şeridi'nde son 24 saatte 57 can kaybının kayıtlara geçtiği, 512 kişinin ise yaralandığı belirtildi.

Sözde yardım dağıtım noktalarında 29 kişinin yaşamını yitirdiği, 165 kişinin yaralandığı aktarıldı. Sözde yardım dağıtımı sırasında hayatını kaybedenlerin sayısının bin 121'e, yaralananların sayısının ise 7 bin 485'e ulaştığı aktarıldı.

TOPLAM ÖLÜ SAYISI 59 BİN 733 OLDU

İsrail'in ateşkesi tek taraflı bozduğu 18 Mart'tan bu yana toplam can kaybının 8 bin 581'e, yaralı sayısının ise 32 bin 436'ya yükseldiği kaydedildi.

Son verilerle birlikte İsrail'in 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı 59 bin 733'e, yaralı sayısı ise 144 bin 477'ye çıktı.