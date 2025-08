Gazze'de soykırım: 75 yaşındaki adam 40 kiloya düştü

İsrail Gazze'de, soykırım ve aç bırakma politikasını sürdürüyor...

İsrail'in dayattığı açlık Gazze'de her gün onlarca can alıyor. Başlarda bünyeleri dayanıklı olmayan çocukları etkileyen açlık krizi artık her gün bebek, genç, yaşlı herkesin hayatını tehlikeye atıyor.

AÇLIK YAŞLILARI DA ETKİLİYOR

Gazze'nin Han Yunus kentinin batısında bir çadırda kalan ve zayıf bedeni adeta bir iskelete dönüşen 75 yaşındaki Selim Asfur, açlık nedeniyle ileri düzeyde kilo kaybı, halsizlik, hareket ve görme yetisinde bozulma belirtileri nedeniyle temel ihtiyaçlarını dahi destek almadan karşılayamaz halde.

75 KİLODAN 40 KİLOYA DÜŞTÜ

Han Yunus’un doğusundaki Abasan beldesi sakinlerinden 6 çocuk babası olan 75 yaşındaki Asfur, İsrail’in tahliye tehditleri nedeniyle kentin batı kesimine göç etmek zorunda kaldı.

Asfur, hayatını günde beş vakit ezan okuyarak geçiren bir cami müezzini iken, vücut ağırlığının 75 kilodan 40 kilonun altına düşmesi nedeniyle artık ayakta durmak bir yana oturmakta dahi zorlanıyor.

"GÖRMEM ZAYIFLADI, ZORLUKLA YÜRÜYORUM"

Sosyal medyada dolaşıma giren bir video kaydında Asfur, "Yiyecek, içecek sıkıntısından dolayı görmem zayıfladı, tuvalete gitmek için bile zorlukla yürüyorum." dedi.

"ÜST ÜSTE 5 GÜN YEMEK BULAMADIM"

Yiyecek hiçbir şeyin olmadığını, bazen sadece biraz baharatla karıştırılmış öğütülmüş buğday yediğini ifade eden Asfur, şunları kaydetti:

Son günlerde üst üste beş gün ekmek bulamadım, yalnızca sulu bir mercimek çorbasıyla beslenebildim. Eskiden 70-75 kiloydum, şimdi ise 40 kiloya kadar düştüm.

"GAZZE'DE HAYAT, KESİNTİSİZ VE ARTIRILMIŞ YARDIM AKIŞINA BAĞLI"

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, İsrail'in saldırıları altında bulunan ve kıtlığa sürüklediği Gazze'deki duruma ilişkin X'ten paylaşımda bulunmuştu.

DSÖ'nün, 1 Ağustos'tan bu yana Gazze'ye 24 tır dolusu tıbbi malzeme ulaştırdığını belirten Ghebreyesus, bunlar arasında temel ilaçların yanı sıra diğer tıbbi malzemelerin yer aldığını ve ihtiyaçların sağlık ocakları ile hastanelere ulaştırılacağını kaydetmişti.

Ghebreyesus, "Sürekli, kesintisiz ve artırılmış bir sağlık yardımı akışının sürekli olarak kolaylaştırılması için çağrıda bulunuyoruz. Gazze genelindeki hayatlar buna bağlı." ifadelerine yer vermişti.

GAZZE'DE AÇLIK KRİZİ YAŞANIYOR

İsrail'in saldırıları ve insani yardım girişini kısıtlayan sıkı kuşatması altındaki Gazze Şeridi, açlığın yayıldığı, su, ilaç, tıbbi gereçler ve hijyen malzemesinin bulunamadığı insani felaketi yaşıyor.

Gazze Şeridi'nde başta çocuklar olmak üzere açlık nedeniyle ölümler artıyor.

İsrail'in kıtlığı dayattığı Gazze Şeridi'nde 7 Ekim 2023'ten bu yana açlık nedeniyle 93'ü çocuk 175 kişi hayatını kaybetti.

Yerel ve uluslararası çevreler, İsrail'in "açlığı ve susuzluğu silah olarak" kullandığını belirtiyor.