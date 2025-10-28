Gazze’de toplu şekilde defnedilen cenazeler kimlik tespiti için mezardan çıkarıldı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Gazze Şeridi’nde ateşkes sonrası yaralar sarılmaya çalışılıyor.

Bölgede İsrail saldırıları nedeniyle toplu şekilde defnedilen cenazeler, kimlik tespiti için mezarlardan çıkarılmaya başladı.

42 KİŞİNİN CENAZESİ ÇIKARILDI

Sivil savunma ekipleri, saldırılar sırasında Gazze Şehri'nin batısındaki Al-Katiba Meydanı'na defnedilen 42 kişinin cenazelerin kimlik tespiti için mezardan çıkardı.

Cenazeler, Şifa Hastanesi’ne sevk edildi.

"KİMLİĞİ TESPİT EDİLEMEYENLER TESPİT EDİLECEK"

Sivil Savunma Sözcüsü Mahmud Basal, "Savaş günlerinde bu bölgeye gömülenlerin cenazelerini çıkardık, çünkü o dönemde bu bölgelerin tehlikeli olması nedeniyle mezarlıklara defnedilemediler.

Kimlik tespiti için cenazeleri Şifa Hastanesi’ne nakledeceğiz. Kimliği tespit edilemeyenler, kimsesiz olarak listelenecek ve Gazze'nin merkezindeki Deir al-Balah'ta bulunan özel bir mezarlığa defnedilecek" dedi.

"YOĞUN BOMBARDIMANDAN DOLAYI BURAYA GÖMMEK ZORUNDA KALDIK"

Meydandaki toplu mezara defnedilen Ashraf Kareem'in kardeşi Naeel Kareem, "Bugün bu geçici mezarlıkta kardeşimin cesedini aramak için geldik. Yoğun bombardıman ve bölgedeki tehlike nedeniyle mezarlığa ulaşamadığımız için onu buraya gömdük.

Kardeşim Abu Mazen Kavşağı yakınlarında İsrail topçu bombardımanı sonucu öldürüldü ve yoğun ateş nedeniyle hızlı bir şekilde gömüldü. Bugün Sivil savunma, kardeşimin cesedini bulmamıza yardım etti. Onu kıyafetlerinden tanıdık ve şimdi mezarlığa defnedeceğiz" dedi.