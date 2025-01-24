Gazze'de yaşam beklentisi 40 yıla düştü

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İsrail saldırıları 15 ayı aşkın süredir Gazze Şeridi'ne ölüm ve yıkım getiriyor...

İsrail ile Hamas arasındaki savaşın ilk yılında Gazze Şeridi'nde yaşam beklentisi neredeyse yarı yarıya azaldı.

ORTALAMA ÖMÜR YARI YARIYA AZALDI

Lancet dergisinde yayımlanan hakemli araştırmaya göre, savaş öncesi ortalama 75,5 yıl olan yaşam beklentisi, Ekim 2023 ile Eylül 2024 arasındaki dönemde 40,5 yıla düştü.

GERÇEK DÜŞÜŞ ÇOK DAHA CİDDİ OLABİLİR

Araştırmacılar, gerçek düşüşün çok daha fazla olabileceğini, çünkü çalışmalarında yalnızca savaş yaralanmalarından kaynaklanan ölümlerin hesaplandığını aktardı.

Savaşın sağlık sisteminin çökmesine yol açtığı dönemde, veri eksikliği nedeniyle diğer nedenlerden kaynaklanan ölümler analize dahil edilmedi.

BİRDEN FAZLA VERİ ANALİZ EDİLDİ

Çalışmalar, Gazze Şeridi'nde devam eden savaşın, ilk 12 ayında 30 yıldan fazla bir yaşam beklentisi kaybına yol açtığını, savaş öncesi hesaplamalara göre neredeyse yarı yarıya düştüğünü gösterdi.

Araştırmada Gazze Sağlık Bakanlığı'nın kayıp listeleri, Birleşmiş Milletler'in yerinden edilenlere ilişkin listesi ve bölgedeki nüfus sayımı verileriyle çapraz referanslandı.

CAN KAYBI 47 BİNİ AŞTI

Birleşmiş Milletler'in iki ay önce yayınladığı bir araştırmada, doğrulanan ölümlerin çoğunun kadın ve çocuk olduğu ortaya çıktı.

Sağlık Bakanlığı, İsrail'in operasyonlarında çoğunluğu sivil olmak üzere 47 binden fazla kişinin öldüğünü bildirdi.

Çatışmalar sırasında bölgenin büyük bir kısmı tahrip oldu ve halkın yaklaşık yüzde 90'ı İsrail saldırılarından kaçmak için evlerini terk etmek zorunda kaldı.