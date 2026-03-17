Gazze'de yıkıntıların arasında iftar

Gazze'de yıllardır değişmeyen kareler...

İsrail'in Ekim 2023'te başlattığı saldırılarda yerle bir olan Gazze kenti, Ramazan'ı her yıl olduğu gibi yine yıkıntıların ve ablukanın altında karşıladı.

Her türlü abluka ve saldırıya karşı mücadelelerini sürdüren Filistinliler, Ramazan aynı da yine her şeye rağmen birlik ve beraberlik ile yaşıyor...

GAZZE'DE İFTAR

Gazze’nin Şeyh Radvan Mahallesi’nde, bir hayır kurumu tarafından toplu iftar programı düzenlendi.

Yıkılan binalar arasında bir araya gelen Filistinliler, birlikte oruçlarını açtı.

YAKLAŞIK 70 MİLYON TON MOLOZ

İsrail'in başlattığı saldırılarda, Gazze'yi yerle bir eden geniş çaplı bir yıkım yaşandı.

Sivil altyapının yüzde 90'ının yıkıldığı, yaklaşık 70 milyon ton molozun biriktiği Gazze Şeridi'nde enkaz altında hala binlerce cenaze olduğu belirtiliyor.

Öte yandan, Gazze'de saldırılar ise devam ediyor.

İSRAİL'İN SALDIRILARI DEVAM EDİYOR

İsrail ordusu, 10 Ekim 2025 tarihinde sağlanan ateşkese rağmen, Gazze'ye saldırılarını çeşitli bahanelerle sürdürüyor.

Gazze'de ateşkesin yürürlüğe girdiği tarihten bu yana İsrail'in saldırılarında 671 kişi hayatını kaybederken, 1779 kişi yaralandı.

72 BİNDEN FAZLA KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

İsrail'in, ABD desteğiyle, Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 72 binden fazla kişi yaşamını yitirdi, yaklaşık 172 bin kişi yaralandı.