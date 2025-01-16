Gazze'deki ateşkes dünya basınında

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Gazze'de sonunda ateşkes sağlandı.

7 Ekim 2023 yılından bu yana Gazze'de binlerce masumu öldüren İsrail, sonunda ateşkesi kabul etti.

Ateşkes tüm dünyada, özellikle Gazze'de sevinçle karşılandı.

Ateşkesin ardından, dünya basını yaşanan son gelişmelere de geniş yer ayırdı.

KOLTUĞUN DEVRETMEYE HAZIRLANAN BİDEN'A YER VERİLDİ

Amerikan The Washington Post gazetesi, 4 gün sonra görevi Donald Trump'a devredecek olan ABD Başkanı Joe Biden'ı manşete taşıdı.

Haberde Biden'ın "İsrail ve Hamas'ın rehinelerin serbest bırakılmasını da içeren ateşkes anlaşması üzerinde uzlaştığını söyledi" açıklamasına yer verildi.

The New York Times da haberinde İsrail kabinesinin oylamasını gördü.

Haberde, Biden'ın rehinelerin 42 gün içinde evlerine döneceğine yönelik açıklaması aktarıldı.

WSJ, ÖLDÜRÜLEN SİVİLLERİ YAZDI

The Wall Street Journal, "İsrail ve Hamas, Gazze'de çatışmayı durduracak ateşkeste anlaştı" başlığını attı.

Haberde, savaşta 15 ay boyunca binlerce sivilin öldüğü belirtildi.

Aynı zamanda Batı siyasetinin de savaş nedeniyle çalkalandığı ifade edildi.

"İSRAİL ASKERLERİNİN GAZZE'DEN ÇEKİLDİĞİ DUYURULDU"

CNN International, Katar Başbakanı'nın anlaşmayı duyurduğunu yazdı.

Ayrıca ateşkesin pazar günü başlayacağı bilgisini paylaştı.

İngiliz BBC, Tel Aviv'deki rehine yakınlarının görüntüsüne yer verdi.

Haberde, "Başkan Biden İsrail askerlerinin Gazze'den çekildiği ve rehinelerin bırakıldığı anlaşmayı duyurdu" denildi.

"HER İKİ TARAFI DA SEVİNDİREN ATEŞKES"

İngiliz The Guardian gazetesi, ateşkes henüz başlamadan Gazze Şeridi'nin kuzeyinde saldırıların olduğunu yazdı.

Bu saldırılarda çok sayıda Filistinli sivilin öldüğü aktarıldı.

The Times, ateşkes haberini "İsrail ve Hamas arasında varılan ateşkes her iki tarafı da sevindirdi" manşetiyle verdi.

Donald Trump'ın da anlaşmaya varılmasını takdirle karşıladığı belirtildi.

"TRUMP KOLTUĞA OTURMADAN"

Financial Times'ta Donald Trump vurgusu vardı.

Haberde Trump'ın, "Ateşkes Trump'ın başkanlık koltuğuna oturmadan sağlandı" sözüne yer verildi.