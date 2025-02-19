Gazze'deki Evkaf Bakanlığı: İsrail, Gazze Şeridi'nde 1109 mescidi yıktı

AA

Gazze'deki Evkaf ve Din İşleri Bakanlığı'ndan bir yetkilinin Gazze'de yıkık durumda olan Ömeri Camii önünde düzenlediği basın toplantısında yaptığı açıklamada, kentteki vakıf yerlerinin durumuna ilişkin bilgi verdi.

MADDİ HASAR 500 DOLARDAN FAZLA

Açıklamada, Gazze'deki mescitlerin yüzde 89'unun yıkıldığı, 834 mescidin tamamen enkaza dönüştüğü, 275 mescidin ise kullanılmayacak kadar hasarlı olduğu belirtildi.

Gazze'de dini ve idari merkezlerin, vakıf malları, kabirler ve mescitlerin yıkılması sonucu toplam maddi hasarın 500 milyon dolardan fazla olduğu kaydedildi.

Açıklamada, İsrail ordusunun Gazze'de cami ve mescitlerin yanı sıra 3 kiliseyi de yıktığına işaret edildi.

İSRAİL ORDUSU GAZZE'DE MEZARLIKLARI DAHİ HEDEF ALDI

İsrail ordusunun saldırılarında Gazze'deki 60 mezarlıktan 40'ının hedef alındığı kaydedildi. Saldırılara hedef olan 21 mezarlığın tamamen tahrip edildiği vurgulandı.

Açıklamada, 643 vakıf taşınmazının yıkıldığı ve buralarda verilen dini eğitim hizmetinin durduğu belirtildi.

Evkaf Bakanlığı görevlilerinden 315 imam ve vaizin İsrail saldırılarında hayatını kaybettiği, ayrıca bakanlıktan 27 kişinin de İsrail ordusu tarafından alıkonularak götürüldüğü kaydedildi.

GAZZE'DE 'MİNARELER KOALİSYONU' KURULDU

Yıkılan cami ve dini kurumların yeniden inşa edileceği belirtilen açıklamada, "Minareler Koalisyonu" adıyla uluslararası bir girişim başlatıldığı duyuruldu.

Koalisyonun, 30'dan fazla ülkeden dini ve hayır kurumlarının temsilcilerini bir araya getirerek, Gazze'deki vakıf projelerini desteklemeyi amaçladığı kaydedildi.

İşgal güçleri tarafından yıkılan cami ve dini kurumların yeniden inşasını hedefleyen "Minareler Koalisyonu", geçici mescitlerin kurulması, imam ve din görevlilerine destek sağlanması, Kur’an kurslarının teşvik edilmesi ve dini eğitim merkezlerinin açılması gibi projeleri öncelikli alanlar olarak belirledi.

Proje kapsamında ayrıca, ücretsiz mezar yerleri sağlanması, su kuyuları açılması ve şehit ile mahkum ailelerine destek verilmesi gibi sosyal yardım projeleri de planlanıyor.

Gazze'deki Vakıflar Bakanlığı, uluslararası toplum ve İslam ülkelerine çağrıda bulunarak yıkımın telafi edilmesi ve dini kurumların toplum hizmetine yeniden kazandırılması için destek talep etti.

Açıklamada, camilerin sadece ibadet yerleri değil, aynı zamanda toplumun manevi ve sosyal yapısını güçlendiren merkezler olduğu vurgulandı.