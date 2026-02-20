Gazzeli aile iftarını yıkılan evlerinin enkazında yaptı

Gazze'de 7 Ekim 2023 tarihinde başlayan ve binlerce masumun ölümüne neden olan soykırım, geçtiğimiz aylarda ateşkesle sonlandı.

Mısır'da düzenlenen zirvede Türkiye'nin olduğu 4 ülkenin imzası ile ateşkes resmen yürürlüğe girdi.

İsrail ordusu, ateşkese rağmen bölgeye saldırılarını sürdürken kentte hayat şartlarında da yeterince iyileşme olmadı.

BOMBALAR OLMADAN İLK RAMAZAN

Bölgede yaşayan mazlum Filistinliler, zorlu hayat şartlarına rağmen Ramazan'ı yaşamaya çalışıyor.

Ramazan'ın başlamasıyla beraber de ilk kez Gazzeliler, bombalar olmadan sahur yapabilme imkanı buldu.

YETERİNCE GIDA YOK

Öte yandan bölge halkı yeterince yardım tırının bölgeye girmesine izin verilmemesi nedeniyle gıdaya erişmekte zorlanıyor.

Sınırlı sayıda yiyeceğe erişebilen halk iftar ve sahurunu buna göre planlıyor.

İFTARLAR ÇADIRLARDA YAPILIYOR

Ayrıca Filistinliler, bölgede bulunan binaların tamamının yıkılması nedeniyle iftarlarını çadırlarda yapıyor.

Gazze Şeridi’nin orta kesiminde yer alan Bureyc Kampı'nda bölgesinde yaşayan Mohammed Abu Eida ailesiyle birlikte iftarını İsrail saldırılarında yıkılan evlerinin enkazı arasındaki çadırda yaptı.

6 kişiden oluşan o ailenin iftar yaptığı anlara ilişkin kareler paylaşıldı.

CAN KAYBI 72 BİNİ GEÇTİ

Gazze'de ateşkesin yürürlüğe girmesinden bu yana hayatını kaybedenlerin sayısı 611'e, yaralı sayısı bin 630'a yükseldi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarını başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana toplam can kaybı ise 72 bin 69'a, yaralı sayısı 171 bin 728'e ulaştı.