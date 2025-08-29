Gazzeli çocuklar kamyondan akan kirli suyu kaplara doldurmaya çalıştı

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda 63 bine yakın Filistinli can verdi.

Ablukanın devam ettiği Gazze'de kıtlık devam ediyor.

Gazzeli çocuklar suya ulaşmak için su taşıyan bir kamyondan akan kirli suyu ellerindeki kaplara doldururken görüldü.

Bazı çocuklar ise akan kirli su ile serinlemeye çalıştı.

İSRAİLLİ BAKANDAN AÇLIK VE SUSUZLUKTAN ÖLDÜRME PLANI

İsrail'in aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, düzenlediği basın toplantısında İsrail hükümetinin Gazze'deki işgal hazırlıklarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Smotrich, Gazze kentinin kuzeyindeki bölgeleri 'sadece Hamas savaşçılarının kalıp açlık ve susuzluktan öleceği bir savaş bölgesi' haline getirme çağrısında bulundu.

İsrail ordusunun Gazze'nin kuzeyindeki bölgelerde kapsamlı bir abluka uygulaması gerektiğini savunan Smotrich, Gazze topraklarının 'kademeli olarak ilhak edilmesini' istedi.

Smotrich, ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze'deki Filistinlilerin yerinden edilmesi planının da uygulamaya konulmasını talep etti.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Gazze'nin ilhakının hızlandırılması yönünde talimat verdiğini açıklarken uluslararası kuruluşlar bu durumun 'Gazze’nin tamamen yıkılmasına ve kitlesel göçe' yol açacağı uyarısında bulunuyor.