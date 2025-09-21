Gazze'nin güneyinde son 24 saatte 13 bebek öldü

İsrail, 3 yıla yakın bir süredir Gazze'de sürdürdüğü soykırımında yeni bir boyuta geçti ve Filistinlileri zorunlu göçe maruz bıraktı.

Yardım girişlerinin olmadığı kentte yaşanan kıtlık nedeniyle bebek ölümleri yaşanırken, zorunlu göç sonrası ölümler daha da arttı.

GÜNEYDE SON 24 SAATTE 13 BEBEK ÖLDÜ

Gazze'nin güneyindeki Han Yunus kentinde bulunan Nasır Hastanesi'nde, son 24 saatte 13 bebeğin öldüğü bildirildi.

Ölen bebeklerden 10’unun annelerinin rahminde düşük sonucu yaşamını yitiren ceninler, 3’ünün ise kuvözde tedavi gören prematüre bebekler olduğu belirtildi.

HAMİLE KADINLAR BEBEKLERİNİ KAYBETTİ

Sağlık kaynakları, vakalardan 6’sının Gazze Şeridi’nin kuzeyinden Han Yunus’a göç eden hamile kadınlardan kaynaklandığını aktardı.

ZORUNLU GÖÇ KADINLARDA DÜŞÜKLERİ ARTIRDI

Zorunlu göç ve İsrail’in devam eden saldırıları nedeniyle annelerin maruz kaldığı yetersiz beslenme, yoğun korku, sürekli stres, yorgunluk ve tükenmişliğin düşükleri artırdığı ifade edildi.

Hayatını kaybeden cenin ve bebekler, hastane morgundaki işlemlerin ardından son yolculuğuna uğurlandı.