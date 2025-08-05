Gazze'yi tamamen işgal planı, Netanyahu'nun masasında

İsrail, 7 Ekim 2023'teki Hamas saldırılarını bahane ederek başlattığı Gazze'nin işgalini nihayete erdirmek için son planını devreye sokuyor..

İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir’in, Gazze’ye yönelik saldırıların sürdürülmesine dair alternatif planları Başbakan Binyamin Netanyahu’ya sunduğu bildirildi.

NETANYAHU'DAN 3 SAATLİK GAZZETOPLANTISI

Başbakanlık Ofisi, Netanyahu’nun üst düzey güvenlik yetkilileriyle gerçekleştirdiği üç saatlik dar kapsamlı toplantıya dair açıklama yaptı. Toplantıda, Genelkurmay Başkanı Zamir’in, Gazze Şeridi’ne yönelik olası saldırı senaryolarını hükümetle paylaştığı belirtildi. Açıklamada, İsrail ordusunun, güvenlik kabinesinden çıkacak her türlü kararı uygulamaya hazır olduğu vurgulandı.

"GAZZE'NİN İŞGALİNE KARŞIYSAN İSTİFA ET" DEMİŞTİ

İsrail medyasına göre toplantıya; Netanyahu’nun yanı sıra Savunma Bakanı Yisrael Katz, Stratejik İşler Bakanı Ron Dermer ve daha önce Gazze’nin tamamen işgaline karşı olduğu belirtilen Genelkurmay Başkanı Zamir de katıldı.

İsrail devlet televizyonu KAN’a konuşan bir kaynağa göre, Netanyahu Gazze’nin tamamının işgaline sıcak bakıyor. Ancak Zamir’in bu plana karşı çıktığı ve bu yüzden Netanyahu’nun ofisinden kendisine “Eğer işgal planı size uymuyorsa, istifa edin” mesajının iletildiği öne sürüldü.

2 MİLYON GAZZELİ, REFAH'A SÜRÜLECEK

7 Ekim 2023’ten bu yana çoğu kadın ve çocuk olmak üzere 52 binden fazla sivilin hayatını kaybettiği Gazze Şeridi’nde, İsrail’in kalıcı işgal hedefiyle başlatacağı yeni saldırılarla sivil kayıpların daha da artmasından endişe ediliyor.

Yoğun nüfuslu Gazze’de kapsamlı bir işgal planı hazırlığında olan İsrail, yaklaşık 2 milyon Filistinliyi, daha önce işgal ettiği güneydeki Refah kentine zorla göç ettirmeyi planlıyor.

İsrail basınında yer alan haberlere göre, “Gideon’un Savaş Arabaları” adı verilen bu planla Tel Aviv yönetimi, Hamas’ı "İsrail açısından kabul edilebilir" bir esir takasına zorlamayı ve örgütün askeri kapasitesini tamamen ortadan kaldırmayı amaçlıyor.