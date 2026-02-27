Gece dürbünle Pakistan uçağı tespit etmeye çalışan Taliban güçleri

Dünya İran-ABD geriliminde savaş çıkmasını beklerken çatışma başka bir cephede çıktı...

Pakistan ve Afganistan arasında, iki ülke sınırı olarak kabul edilen Durand Hattı'nda gerilim arttıkça arttı.

Çatışmaya dönüşen gerilim gece saatlerinde karşılıklı saldırılarla can kayıplarına da yol açtı.

ÇATIŞMA SAVAŞA DÖNÜŞTÜ

Pakistan Enformasyon Bakanı Attaullah Tarar, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, operasyonlarda Afgan tarafından 133 kişinin öldüğünü, 200'den fazla kişinin de yaralandığını öne sürdü.

Tarar, Kabil, Paktia ve Kandahar'da bazı hedeflerin vurulduğunu belirterek, ölü sayısının artabileceğine işaret etti.

Pakistan Savunma Bakanı Khavaja Muhammed Asıf ise gece saatlerinde resmen savaş ilanında bulundu.

TALİBAN'IN SAVAŞ TEKNİKLERİ

İki ülke arasındaki tüm askeri birimler alarma geçerken bölgeden ilginç görüntüler geliyor.

ABD'nin Afganistan'dan çıkarken bıraktığı çok sayıda ağır silah ve aracı bünyesine katan Taliban'ın bu ağır silahları kullanma konusundaki farklı yaklaşımları çokça gündeme gelmişti.

GECE DÜRBÜNLE UÇAK TESPİTİ

Bu kez Pakistan hava kuvvetlerine karşı alınan önlemler dikkat çekiyor.

Bu kapsamda Taliban güçlerinin bir uçaksavar üzerinde dürbünle uçak tespit etmeye çalıştığı anların videosu sosyal medyada gündem oldu.