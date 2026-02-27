Paşinyan: Türkiye ile çok olumlu bir diyalog yürütüyoruz

Ermenistan'dan gelen Türkiye'ye yönelik 'normalleşme' söylemlerine bir yenisi daha eklendi.

Polonya ziyaretinde yabancı büyükelçiler, diplomatlar ve düşünce kuruluşu temsilcileriyle gerçekleştirdiği görüşmede Ermenistan ile Türkiye normalleşme sürecine ilişkin soruyu yanıtlayan Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Ermenistan ile Türkiye arasındaki kara sınırının açılması konusunda kısa süre içinde gelişme yaşanacağına inandığını söyledi.

Türkiye ile çok olumlu bir diyalog yürüttüklerini belirten Paşinyan, düzenli görüşmeler ve istişareler yapıldığını ifade etti.

Süreçte en önemli gelişmenin iki ülke arasında diplomatik ilişkilerin kurulması ve kara sınırının açılması olacağını kaydetti.

KARA SINIRI VURGUSU

Kara sınırına özellikle vurgu yaptığını belirten Paşinyan, hava sınırının açık olduğunu ve Ermenistan’dan Türkiye’ye düzenli uçuşların sürdüğünü dile getirdi.

İkili uçuşların hacminin artmasını beklediklerini ifade eden Paşinyan, kara sınırının da açılmasını umut ettiklerini söyledi.

Türkiye sınırında yeni altyapıya ihtiyaç duyulacağını belirten Paşinyan, Avrupa Birliği'nin bu konuda nasıl destek verebileceğinin şu anda tartışıldığını aktardı.

Sürecin ilerlediğini kaydeden Paşinyan, "Yakın zamanda bir gelişme göreceğime inanıyorum" dedi.

"TÜRKİYE'NİN KARARINI BEKLİYORUZ"

Ermeni basınına göre Paşinyan, Türkiye'den Azerbaycan'a ve Azerbaycan'dan Türkiye'ye gidecek yük araçlarına geçiş güzergahı sağlamaya hazır olduklarını da kaydetti.

Gerekli altyapının tamamen hazır olduğunu ifade eden Paşinyan, Türkiye'nin kararını beklediklerini sözlerine ekledi.

Türkiye, 1993 yılında Ermenistan ile kara sınırını tek taraflı olarak kapattı.

İki ülke son yıllarda normalleşme çabalarını yoğunlaştırdı.