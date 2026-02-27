Fode Koita, "Kabe'de Hacılar" ilahisini söyledi

11 ayın sultanı Ramazan, bu sene ülkemizde çok farklı idrak ediliyor.

Camiler dolup taşarken, dillerden ise ilahiler düşmüyor.

Özellikle "Kabe'de Hacılar" ilahisi, 7'den 70'e kadar herkesin diline dolanmış durumda.

FUTBOL SAHALARINA DA UZANDI

İlahi herkesin diline dolanmışken yeşil sahalardan tanıdığımız Fode Koita, Show TV ekranlarında katıldığı bir Ramazan programında bu ilahiyi seslendirdi.

Koita, "Sevdiğin bir ilahi var mı Türkiye'de?" sorusuna "Kabe'de Hacılar" ilahisini seslendirerek yanıt verdi.

BEĞENİ YAĞDI

Koita'nın performansı da en çok konuşulan anlarından biri oldu.

Sosyal medyada binlerce beğeni ve yorum alan görüntüler, Ramazan ayının en dikkat çeken paylaşımları arasına girdi.

TÜRKİYE'DE OYNADIĞI TAKIMLAR

Trabzonspor

Sivasspor

Kasımpaşa

Iğdır FK