Ayça Bingöl'ün ikiz kızları 10 yaşına girdi! Doğum günü partisinden fotoğraf var

Daha önce 'Benim Adım Melek', 'Yeditepe İstanbul' ve son olarak 'Kirli Sepeti' gibi başarılı projelerde rol alan oyuncu Ayça Bingöl, kariyerinin en büyük ilerleyişini ÖYle Bir Geçer Zaman Ki dizisindeki Cemile karakteriyle yapmıştı.

2001 yılında prodüktör Ali Gökmen Altuğ ile evlenen oyuncu, 2015 yılında ikiz kızları Leyla ve Aylin'i kucaklarına almıştı.

EVDE PARTİ

Ayça Bingöl gözlerden uzak büyüttüğü ikiz kızlarının 10. yaş doğum gününü evlerinde kutladı. Ünlü isim doğum gününde çekilen kareleri de sosyal medya hesabından yayınladı.

"10 YAŞ"

Leyla ve Aylin'in son halini paylaşan Ayça Bingöl'ün "10 yaş" notunu yazdığı gönderisi, kısa sürede yorum ve beğeni yağmuruna tutuldu.