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Haber Merkezi

UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasında oynanan Ajax- Maccabi Tel Aviv maçı öncesi Amsterdam sokaklarına inen Maccabi Tel Aviv taraftarları, bir binada asılı olan Filistin bayrağını indirdi.

Filistin bayrağına yapılan saldırının ardından bölgedeki Müslümanlar, bu çirkin saldırıyı düzenleyen İsrailli taraftarları darbetti.

Darbedilen İsraillileri kanala atan Müslümanlar, İsraillilere 'Özgür Filistin' dedirtti.

İSRAİLLİLER TAHLİYE EDİLİYOR

İsrail hükümeti, olayların ardından vatandaşlarını tahliye etmek için Amsterdam'a iki yolcu uçağı gönderdi.

IRKÇI SİYASETÇİDEN AÇIKLAMA

Müslüman karşıt söylemleri ve ırkçı tavırlarıyla çokça eleştirilen Özgürlük Partisi'nin (PVV) lideri Geert Wilders, konuya ilişkin açıklama yaptı.

Filistin bayrağına yapılan saygısızlığı dile getirmeyen Wilders, İsrailli taraftarların darbedilmesine ilişkin sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada, Müslümanları hedef aldı.

"AVRUPA'NIN GAZZE'Sİ OLDUK"

Amsterdam sokaklarında dinsel, etnik veya siyasi nedenlerle bir gruba karşı yapılan şiddet hareketleri anlamına gelen "Pogrom" eylemlerinin yapıldığını öne süren Wilders, şu ifadeleri kullandı:

Amsterdam sokaklarında pogrom.

Avrupa'nın Gazze'si olduk ve bunu asla kabul etmeyeceğim.

"FİLİSTİN BAYRAKLI MÜSLÜMANLAR YAHUDİLERİ AVLIYOR"