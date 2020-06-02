George Floyd'un ölüm nedeni açıklandı

Bağımsız bir heyet tarafından yapılan otopsiye göre George Floyd'un, boğulma sonucu öldüğü açıklandı.

ABD'nin Minnesota eyaletine bağlı Minneapolis kentinde polis gözaltında uğradığı şiddet nedeniyle hayatını kaybeden siyahi George Floyd'un ilk otopsi raporu belli oldu.

BOĞULARAK ÖLDÜĞÜ AÇIKLANDI

Bağımsız bir heyet tarafından yapılan otopsiye göre George Floyd'un, boğulma sonucu öldüğü açıklandı.

Floyd'un ölümü ile ilgili kalp sorunu ile ilgili iddialar da dile getiriliyordu.

Adli patoloji uzmanı Dr. Michael Baden, devam eden bir kalp sorununun Floyd'un ölümünde etkili olmadığı sonucuna varıldığını açıkladı.

İlk otopsi sonucu Minneapolis'te açıklandı.

FLOYD'UN AİLESİNDEN PROTESTOCULARA: "ŞİDDETTEN KAÇININ"

Öte yandan Terrence Floyd, kardeşi George Floyd’un Minneapolis’te bir hafta önce öldürüldüğü ve şimdi taziye alanına dönüştürülen olay yerine gitti.

Oldukça duygulandığı gözlenen Terrence Floyd, burada diz çökerek dua etti.

Protestoculardan barışçıl kalmalarını isteyen Floyd, kardeşinin onun adına şiddet eylemlerinin düzenlenmesini istemeyeceğini ve bunların kardeşini geri getirmeyeceğini söyledi.

Floyd, “Benim ailem barışçıl bir aile. Benim ailem Tanrı’dan korkar” dedi.