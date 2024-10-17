Giorgia Meloni, İsrail'e 'tam silah ambargosu' uygulandığını açıkladı

Haber Merkezi

İsrail'in sürdürdüğü katliama, karşı bir duruş sergileyen İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, önümüzdeki günlerde Lübnan'ı ziyaret edeceğini açıklamıştı.

Meloni, Avrupa Konseyi zirvesi öncesi İtalya Senatosu’nda düzenlenen oturuma katıldı.

Burada konuşma yapan Meloni, İtalyan hükümetinin İsrail'e uyguladığı ambargolardan bahsetti.

"İSRAİL'E YAPILACAK SİLAH İHRACATI İPTAL EDİLDİ"

Meloni, konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

İsrail'in askeri operasyonları başlatmasıyla, hükümet derhal tüm yeni ihracat lisanslarını askıya aldı ve 7 Ekim'den sonra imzalanan tüm anlaşmalar iptal edildi.

"İTALYA'NIN AMBARGOSU DAHA KISITLAYICI"

Başbakan Meloni, 7 Ekim'den önce onaylanan lisansların ise Dışişleri Bakanlığı tarafından incelemeye alındığını duyurdu.

Meloni, İtalya hükümeti tarafından uygulanan ambargonun; Fransa, Almanya ve Birleşik Krallık tarafından uygulananlardan çok daha kısıtlayıcı olduğunu vurguladı.

İSRAİL SALDIRILARINI KINADI

Meloni, senatoya yaptığı konuşmada, İsrail’in Lübnan’daki BM Geçici Gücü (UNIFIL) barış gücü askerlerine yönelik saldırılarını kınadı.

Meloni, konuşmasında şu ifadeleri kullandı: