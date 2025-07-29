Girit Adası'nda göstericiler, İsrailli kruvaziyer yolcularının gelişini protesto etti

Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını sürdüren İsrail, aynı zamanda bölgeye gıda erişimlerine de izin vermiyor.

Gazze'de insanlık dramı yaşanırken, İsrail'e yönelik tepkiler de geliyor...

Bu kapsamda dün İsrailli turistleri taşıyan kruvaziyer gemisi, Rodos Adası'nda Filistin'e destek vermek isteyen eylemcilerin protestosu ile karşılaşmıştı.

Son olarak, Yunanistan’daki Girit Adası'nda onlarca gösterici, İsrailli kruvaziyer yolcularının Agios Nikolaos Limanı'na varışını protesto etmek üzere bir araya geldi.

İSRAİL İLE TURİZM İLİŞKİLERİNİN KESİLMESİ TALEBİ

Gösteri sırasında güvenlik güçleri bölgede geniş güvenlik önlemleri aldı.

İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarını kınayan protestocular, İsrail ile turizm ilişkilerinin kesilmesini talep etti.

BİR TEPKİ DE RODOS ADASI'NDAKİ EYLEMCİLERDEN GELMİŞTİ

İsrailli turistleri taşıyan "CROWN IRIS" isimli kruvaziyer gemisi, dün öğleden sonra Rodos Limanı'na gelmişti.

Filistin halkına destek vermek isteyen bir grup, İsrailli turistlerin gemiden inmesini engellemek amacıyla limanda eylem düzenlemişti.

Yaklaşık 100 kişilik gösterici grubu, ellerinde Filistin bayrakları ve Filistin'de ölen çocukların fotoğrafları ile eylem yapmıştı.

EN AZ 2 GÖZALTI

Polis, "Filistin'e özgürlük" sloganları atan grubu limandan uzaklaştırırken, polis ve eylemciler arasında çıkan arbedede en az iki kişi gözaltına alınmıştı.

Öte yandan, Rodos Belediye Başkanı Aleksandros Koliadis, gemiyi limanda karşılamış, bir grup yolcu ise gemide İsrail bayrağı açmıştı.

GEMİ YOLCULARINI İNDİRMEDEN LİMANDAN AYRILMIŞTI

Öte yandan, aynı gemi 22 Temmuz'da da Siros Adası'na gitmiş ancak burada eylemcilerin tepkisi nedeniyle İsrailli yolcular gemiden inememişti.

Gemi yolcularını indiremeden limandan ayrılmıştı.

GAZZE'DE ACI TABLO

İsrail'in saldırıları altındaki Gazze'de can kaybı her geçen gün artıyor.

Filistin Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Gazze Şeridi'nde İsrail'in saldırıları sonucu son 24 saatte 113 kişi hayatını kaybetti, 637 kişi de yaralandı.

TOPLAM CAN KAYBI 60 BİN 34'E ULAŞTI

İsrail'in Gazze Şeridi'nde ateşkesi tek taraflı bozduğu 18 Mart'tan bu yana toplam can kaybı 8 bin 867'ye, yaralı sayısı 33 bin 829'a yükseldi.

İsrail saldırılarının başladığı 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana hayatını kaybedenlerin sayısı 60 bin 34'e, yaralı sayısı ise 145 bin 870'e ulaştı.

SÖZDE YARDIM DAĞITIM BÖLGELERİNDE ÖLENLERİN SAYISI 179'A ÇIKTI

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre ayrıca son 24 saat içinde sözde yardım dağıtım faaliyetleri sırasında düzenlenen saldırılar sonucunda 22 kişi yaşamını yitirdi, 199 kişi de yaralandı.

Böylece sözde yardım faaliyetlerinde hayatını kaybedenlerin sayısı bin 179'a, yaralananların sayısı 7 bin 957'e yükseldi.