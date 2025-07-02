Göçmenlerin sınır dışı edildiği ABD'de tarım krizi

İkinci kez ABD başkanlığı koltuğuna oturan Donald Trump, göçmenlere karşı adeta savaş açtı.

ABD içinde bulunan tüm göçmenleri ülke dışına çıkarmak için birçok kararnameye imza atan Trump, bu konudaki kararlılığını da sık sık dile getiriyor.

Ülke genelinde birçok hapishane tarzı göçmen evleri kurulurken, sadece göçmenleri tespit etmesi için de birçok ekip görevlendirildi.

TARIM SEKTÖRÜNDE KRİZ

Her hafta yakalanan binlerce göçmen, işlemlerinin tamamlanmasının ardından ülkeden atılıyor.

Ancak Trump yönetiminin göçenlere yönelik bu eylemleri, özellikle tarım sektöründe ciddi bir krizin ortaya çıkmasına neden oldu.

"AMERİKALILAR ÇİFTÇİLİK YAPMAK İSTEMİYOR"

Kaliforniya’da altıncı nesildir çiftçilik yapan Lisa Tate, Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi’nin (ICE) baskınlarının etkilerini sahada net bir şekilde gördüklerini belirtiyor.

İşçilerin yaklaşık yüzde 70’inin işten ayrıldığını söyleyen Tate, “Eğer iş gücünüzün yüzde 70’i yoksa mahsulün de yüzde 70’i toplanmaz ve bir günde çürüyüp gidebilir. Amerikalıların çoğu bu işi yapmak istemiyor. Çiftçilerimiz zar zor ayakta kalıyor. Bunun bardağı taşıran son damla olmasından, pek çok kişinin batmasından korkuyorum.” diye konuştu.

SINIR DIŞI EDİLME KORKUSUYLA ÇALIŞIYORLAR

Meksikalı bir tarımcı ise eskiden 300 kişiyle yürüttükleri çilek hasadında bu yıl, göçmenlerin ülkeden gönderilmesi nedeniyle sadece 80 kişinin kaldığını aktardı.

Bir başka çiftçi ise işçi sayısının 80’den 17’ye düştüğünü söyledi. İşçiler, gözaltına alınıp sınır dışı edilme korkusuyla çalışmaya devam ediyor. Bir işçi, “Sabah korkarak uyanıyoruz. Güneş ve sıcak bizi endişelendiriyor. Artık birçok kişi eve dönemiyor.” ifadelerini kullandı.

TARIM İŞÇİLERİNİN YÜZDE 80'İ GÖÇMEN

Kongre Bütçe Ofisi’nin eski direktörlerinden Douglas Holtz-Eakin, tarım işçilerinin yaklaşık yüzde 80’inin ABD dışında doğduğunu ve yarısının kaçak olduğunu belirtti.

Holtz-Eakin, kaçak işçi kaybının tarım ürünlerinin fiyatlarını artıracağını söyledi.

Kaliforniya, ABD sebze hasadının üçte birinden fazlasını ve meyve ile kabuklu yemiş üretiminin dörtte üçünden fazlasını karşılıyor. Eyaletin 2023’te tarımdan elde ettiği gelir 60 milyar doları aştı.

ÜLKE DIŞINDAN GELEN İŞÇİ SAYISINDA CİDDİ DÜŞÜŞ

Brookings Enstitüsü ve Amerikan Girişim Enstitüsü’nün ortak hazırladığı bir makaleye göre, ABD’ye göçmen girişi son 50 yılın en düşük seviyesine inerken, ülkeden ayrılanların sayısı artıyor.

Washington Post’un aktardığı verilere göre, ABD dışından gelen işçi sayısı, mart ayından bu yana bir milyondan fazla azaldı.