Grammy Ödül Töreni'ne Trump karşıtı siyasi mesajlar damga vurdu

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Amerikan müzik endüstrisinde büyük bir öneme sahip Grammy Ödülleri, 1957'den bu yana veriliyor.

Bu yıl 68'incisi düzenlenen törende birçok eser ödüle layık görüldü.

Törende birçok isim ödül alırken, siyasi mesajlar ise gecenin gidişatını belirledi.

Törende konuşan birçok isim, ABD Başkanı Donald Trump'a yönelik sert eleştirilerde bulundu.

DİKKAT ÇEKEN ROZETLER

Bazı müzisyenlerin son bir ayda iki kişinin ölümüne neden olan Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesine (ICE) tepki olarak "ICE out" (ICE defol) rozetleri taktığı görüldü.

Bu rozeti takan sanatçılardan Billie Eilish, ödül konuşmasında sert ifadeler kullandı.

"ÇALINMIŞ TOPRAKLARDA KİMSE YASA DIŞI DEĞİLDİR"

"Wildflower"la yılın şarkısı ödülüne layık görülen şarkıcı, "Ne kadar minnettar olsam da, dürüst olmak gerekirse söylemem gereken tek şeyin şu olduğunu hissediyorum: Çalınmış topraklarda kimse yasa dışı değildir" şeklinde konuştu. Eilish, "Tüm söylemek istediğim: ICE defol" diye ekledi.

Eilish, sözlerinin sonunda da küfrederek, ICE s****m" dedi.

"O İNSANLAR ONURLANDIRMAYI HAK EDİYOR"

"En iyi yeni sanatçı" ödülünün sahibi olan Olivia Dean de gözyaşları içinde yaptığı konuşmasında "Bir göçmenin torunu olarak buradayım. (...) Ben cesaretin bir ürünüyüm ve bence o insanlar onurlandırılmayı hak ediyor." ifadelerini kullandı.

TRUMP'A GÖNDERME

2026 Grammy Ödül Töreni'nde mikrofonu eline alan ünlü komedyen Trevor Noah, isimleri belgelerde sıkça geçen iki eski ABD başkanı üzerinden sert bir mizah yaptı.

"ARTIK EPSTEIN ADASI YOK"

Noah, "Yılın Şarkısı ödülü, bir sanatçının Trump'ın Grönland'ı istemesi kadar arzuladığı bir şey. Epstein'ın adası artık yok, Bill Clinton ile vakit geçirmek için yeni bir adaya ihtiyacı var." diyerek skandalı sahneye taşıdı.

TRUMP YANIT VERDİ

Trump, Truth Social sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, hem töreni hem de Noah’ı hedef aldı ve kendisi hakkında dile getirilen iddiaları da kesin bir dille reddetti.

Töreni, "en kötü" ödül töreni olarak nitelendiren Trump, programın “neredeyse izlenemez” olduğunu ve ekranı kirlettiğini öne sürdü.

"BEN O ADAYA HİÇ GİTMEDİM"

Sunucu Trevor Noah'a sert sözler ile tepki gösteren Trump, "Bill adına konuşamam ama ben Epstein Adası’na hiç gitmedim, yakınına bile yaklaşmadım.” dedi.

"HAZIR OL NOAH"

Trump, "sahte haber medyası tarafından bile” Epstein Adası’nda bulunduğuna dair suçlanmadığını söyledi ve ünlü komedyene yönelik tehditkâr bir dil kullanarak Noah’ı "ezik" olarak nitelendirdi.

Noah'ın “gerçekleri doğru öğrenmesi gerektiğini” savunan Trump, “Bu yanlış ve iftira niteliğindeki açıklamadan sonra avukatlarımı bu zavallı, acınası, yeteneksiz, aptal sunucuya dava açmaya ve ondan yüklü miktarda para almaya göndereceğim.” dedi.

Trump, açıklamasını “Hazır ol Noah, seninle biraz eğleneceğim!” sözleriyle tamamladı.