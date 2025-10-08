Greta Thunberg: Küçük kafeslere koyup bizi gazla öldüreceklerini söylediler

Gazze Şeridi'ne insani yardım ulaştırmak isterken İsrail ordusunun saldırısına uğrayan Küresel Sumud Filosu'nda alıkonulan Greta Thunberg'in de aralarında bulunduğu İsveçli aktivistler ülkelerine ulaştı.

9 İsveçli aktivist ile birlikte başkent Stockholm'de basın toplantısı düzenleyen Thunberg, "İsveç Konsolosluğu'ndan gelen kişilere (İsrail'de hapiste) kaldığımız süre boyunca, 'Temiz içme suyuna erişimimiz yok' dedik. Çünkü su kirliydi ve hastalandık" dedi.

"İÇME SUYU DOLU ŞİŞELERİ GÖZÜMÜZÜN ÖNÜNDE ÇÖPE ATTILAR"

Çeşme suyunun kirli olmasından dolayı kendi konsolosluk yetkililerinden yardım istediklerini aktaran Thunberg, "Çünkü onlar (İsrailliler) içme suyu dolu şişeleri gözümüzün önünde çöp kutusuna attılar ve temiz su istediğimiz için bize güldüler. Biz de onlara, 'Temiz içme suyuna erişim sağlayana kadar buradan ayrılmayacağız' dedik" diye konuştu.

Thunberg, İsveç konsolosluğu yetkililerine şikayetlerini bildirdiklerini belirterek, "Bizimle görüşen konsolosluk yetkililerine giderlerken onlara, 'Burada siz gittikten bizi gözetleyen olmadığı için bizi dövecekler' dedim. İsveçli yetkililer yine de gittiler" ifadelerini kullandı.

"BİZİ GAZLA ÖLDÜRECEKLERİNİ SÖYLEDİLER"

Fiziksel işkencelere de maruz kaldıklarını kaydeden Thunberg, "İnsanlar baygınlık geçiriyordu ve doktor ve hayat kurtarıcı ilaçlar istediğimizde 60 kişiyi küçük kafeslere koyup bizi gazla öldüreceklerini söylediler" dedi.

İsveç hükümetini de eleştiren Thunberg, "Dürüst olmak gerekirse ne söyleyeceğimi gerçekten bilmiyorum. Çünkü ne söylersek söyleyelim hükümetlerimizin İsrail'e yönelik harekete geçmesini sağlayacak hiçbir şey yok" diye konuştu.