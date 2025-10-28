Abone ol: Google News

Guadeloupe Adası açıklarında 6.5 büyüklüğünde deprem

Karayipler’de, Fransa’ya bağlı Guadeloupe Adası yakınlarında 6.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Yayınlama Tarihi: 28.10.2025 09:27
  • Karayipler'de Guadeloupe Adası yakınlarında 6.5 büyüklüğünde deprem oldu.
  • Ardından 6.0 ve 5.4 büyüklüğünde artçı sarsıntılar meydana geldi.
  • Can kaybı ve hasar bilgisi verilmedi, sismik hareketlilik izleniyor.

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), Fransa’nın Karayipler’deki denizaşırı toprağı Guadeloupe Adası’nın yaklaşık 162 kilometre batısında, yerel saatle 08.38’de 6.5 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiğini duyurdu.

ART ARDA İKİ SARSINTI DAHA

USGS verilerine göre ana sarsıntının ardından bölgede 6.0 ve 5.4 büyüklüğünde iki artçı deprem daha yaşandı.

OLUMSUZ İHBAR YOK

Karayipler’in doğusundaki diğer adalarda da hissedilen depremle ilgili herhangi bir can kaybı ya da hasar bilgisi paylaşılmadı. Yetkililer, bölgedeki sismik hareketliliğin yakından izlendiğini bildirdi.

