Guadeloupe Adası açıklarında 6.5 büyüklüğünde deprem

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), Fransa’nın Karayipler’deki denizaşırı toprağı Guadeloupe Adası’nın yaklaşık 162 kilometre batısında, yerel saatle 08.38’de 6.5 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiğini duyurdu.

ART ARDA İKİ SARSINTI DAHA

USGS verilerine göre ana sarsıntının ardından bölgede 6.0 ve 5.4 büyüklüğünde iki artçı deprem daha yaşandı.

OLUMSUZ İHBAR YOK

Karayipler’in doğusundaki diğer adalarda da hissedilen depremle ilgili herhangi bir can kaybı ya da hasar bilgisi paylaşılmadı. Yetkililer, bölgedeki sismik hareketliliğin yakından izlendiğini bildirdi.