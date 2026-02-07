Pep Guardiola kendisini eleştiren Manchester Yahudi Konseyi'ne cevap verdi: Ben Filistinliyim!

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Dünyaca ünlü İspanyol teknik direktör Pep Guardiola'nın Filistin'e yönelik desteği İsraillileri kudurtmaya başladı.

Guardiola yaptığı açıklamada, Filistin'deki insanlık dramını 'soykırım' olarak tanımlamıştı.

Yaşanan insanlık dramının kendisini derinden yaraladığını ifade eden İspanyol çalıştırıcı, "Filistin'deki soykırım benim canımı yakıyor. Etkilenmemek imkansız. Ben her zaman buradayım ve konuşacağım." demişti.

GUARDIOLA SOYKIRIM DEDİ: İSRAİL LOBİSİ KUDURDU

Bu sözler sonrası ise Manchester Yahudi Temsilciler Konseyi bir açıklama yayınladı.

Konseyden yapılan açıklamada Guardiola’nın bir futbol menajeri olduğu vurgulandı ve kamuoyunda tanınan isimlerin kullandıkları dile daha fazla özen göstermesi gerektiği söylendi.

Yapılan açıklamada, "Pep Guardiola bir futbol menajeri. İnsani görüşleri iyi niyetli olsa da futbola odaklanmalı. Dünyanın dört bir yanında Yahudilerin maruz kaldığı saldırılar göz önüne alındığında, kamuoyuna mal olmuş kişilerin kelime seçimlerine dikkat etmelerini defalarca istedik." ifadeleri kullanıldı.

"TARAFSIZ DEĞİLİM, FİLİSTİNLİYİM"

Manchester City’nin Liverpool ile oynayacağı Premier Lig karşılaşması öncesinde düzenlenen basın toplantısında konuşan Guardiola konuyla ilgili kendisine yönelik eleştiriye değindi.

Guardiola, İsrail lobisinin açıklamasına cevap olarak, "Sessiz ol, hiçbir şey söyleme... Bence tam tersi ama neyse durum bu. Ben tarafsız değilim, ben Filistinliyim." dedi.

"KÜRESEL KONULARA GİRME, BUNLARDAN BAHSETME DİYORLAR"

Sözlerine devam eden ünlü teknik adam, konuşmasındaki tek amacın masum insanların öldürülüşü olduğuna vurgu yaptı.

Guardiola şunları söyledi:

"Futbola odaklan, küresel konulara girme, şundan bahsetme, bundan bahsetme diyorlar. Dünya sessiz kalıyor. Dünya bunu istiyor değil mi? Sessiz ol, hiçbir şey söyleme... Bence tam tersi ama neyse durum bu. Ben tarafsız değilim, ben Filistinliyim."

"MASUM İNSANLAR ÖLÜYOR"