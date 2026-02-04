Pep Guardiola: Filistin'deki soykırım canımı yakıyor

Dünyaca ünlü İspanyol teknik adam Pep Guardiola, geçtiğimiz hafta İspanya'nın Barselona şehrinde Filistin için düzenlenen bir etkinliğe katılmıştı.

Filistin'de yaşanan insanlık dramına dikkat çeken Guardiola, kefiye takarak sahneye çıkmıştı.

Dünya kamuoyunun dikkatini Filistin'e çekmesi gerektiğini söyleyen Guardiola'nın gündeminde yine Filistin vardı.

"FİLİSTİN'DE YAŞANANLAR SOYKIRIM!"

Guardiola, Newcastle United maçı öncesi düzenlenen basın toplantısında, Filistin’de yaşananlara ilişkin bir kez daha konuştu.

Guardiola, basın toplantısına "Yıllardır hiçbir gazeteci bana Filistin'de yaşananları sormadı. Geçen gün yaptığım konuşmayı hatırlattığınız ve sorduğunuz için teşekkür ederim. Çünkü, sanki bu konuda insanların konuşmasına izin verilmiyor gibi hissediyorum." diyerek başladı.

İspanyol teknik adam, Filistin’deki durumu “soykırım” olarak tanımladı.

"KONUŞMAYA DEVAM EDECEĞİM"

Yaşanan insanlık dramının kendisini derinden yaraladığını ifade eden İspanyol çalıştırıcı, "Filistin'deki soykırım benim canımı yakıyor. Etkilenmemek imkansız. Ben her zaman buradayım ve konuşacağım." dedi.

Guardiola'nın konuyla ilgili söyledikleri şu şekilde:

"Yıllardır hiçbir gazeteci bana Filistin'de yaşananları sormadı. Geçen gün yaptığım konuşmayı hatırlattığınız ve sorduğunuz için teşekkür ederim. Çünkü, sanki bu konuda insanların konuşmasına izin verilmiyor gibi hissediyorum. Bakın size bir şey söyleyeyim. İnsan olarak sorunumuz ne biliyor musunuz? Gerçekler gözümüzün önünde ama biz görmezden geliyoruz. İnsanlık tarihi boyunca gerçekler, hiçbir zaman bugünkü gibi net bir şekilde ortaya çıkmadı. Filistin'de, Sudan'da yaşananları görüyorsunuz. Gözümüzün önünde yaşanıyor. Bu bizim sorunumuz. Bakın bu siyasi bir konu değil. Doğru ve yanlış meselesi de değil. İnsanlar acı çekiyor. Masum insanlar ölüyor. Bu yaşananları görünce ben de acı çekiyorum. Daha iyi bir toplum için her zaman sesimi yükselteceğim. Belki hiçbir şeyi değiştiremem ama elimden geldiğince hep onlarla olacağım. Çocuklarım için, ailem için, hepimizin aileleri için. Her zaman haksızlığın karşısında duracağım. Eğer susarsanız, adaletsizlik devam eder."